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DAÜ’de öğrenciye taciz iddiaları… DAÜ-SEN: “Bu iddialar doğruysa kabul edilemez bir durum

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), dün kamuoyuna yansıyan bir öğrencinin taciz edilmesi iddiasının, doğruysa kabul edilemez olduğunu belirtti.
DAÜ’de öğrenciye taciz iddiaları… DAÜ-SEN: “Bu iddialar doğruysa kabul edilemez bir durum

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duydukları vurgulanarak, “Bu iddialar doğruysa kabul edilemez bir durum içerisindeyiz.

Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. Kadın ve erkek tüm öğrencilerin her açıdan özgürce okuyacakları bir ortam için mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru için mücadele ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

DAÜ'de okuyan tüm gençlerin akademisyenlere emanet olduğuna işaret edilen açıklamada, “Olayın tarafsızca, zanlının hakları çiğnenmeden kovuşturulup mahkemenin doğru kararı vermesini umuyoruz” denildi.

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