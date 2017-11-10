DAÜ'de "Olağan Denemeler"

Yönetmen Vasvi Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan ve Görüntü Yönetmeni Peter Verburg, "Düşük Bütçeyle Kısa Film Yapımı Atölyesi" konulu söyleşide Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) konuğu oldu.

"Olağan Denemeler" adlı kısa filmleriyle uluslararası alanda 3 ödül kazanan Yönetmen Vasvi Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan ve Görüntü Yönetmeni Peter Verburg, "Düşük Bütçeyle Kısa Film Yapımı Atölyesi" konulu söyleşide Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) konuğu oldu.

DAÜ İletişim Fakültesi'nde 8 Kasım 2017 tarihinde, saat 14:00'de başlayan organizasyona, öğrencilerin yanı sıra araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri de katıldı. Etkinlikte Çiftçioğlu, Özokutan ve Verburg sektöre dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin açılış konuşmasını DAÜ Sinema-TV Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad yaptı. Doç. Dr. Özad, konuşmasında Çiftçioğlu, Özokutan ve Verburg'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Söyleşiye, düşük bütçeli kısa film yapımında planlı olmanın önemine değinerek başlayan Özokutan, "İster yönetmen, ister görüntü yönetmeni olmak isteyin değişmeyen yegane faktör, en küçük ayrıntıya dahi dikkat etmeniz gerekliliğidir. Çünkü yeniden çekmek ekstra masraf demektir. Herşey önceden en ince ayrıntısına kadar planlı olmak zorundadır." dedi. Özokutan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle idi:

"Hikaye herşeyden önce gelir"

Bir filmin iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şeyin tek başına kullanılan ekipmanlar olmadığına değinen Özokutan, "Hikaye herşeyden önce gelir. Kötü hikayeden iyi film çıkarmak mümkün değil ama kötü bir ışığı düzeltmek mümkün olabilir. Kötü bir kurgu ve öykü ise affedilemez" dedi. Ayrıca bugüne dek katıldıkları festivallerde kendi filmlerinin dışındaki en düşük bütçenin 100 bin euro civarında olduğuna da değinen Özokutan, "Olağan Denemeler" adlı 3 uluslararası ödüle layık görülen kendi filmlerini ise 30 bin liralık banka kredisi ile çektiklerini belirtti.

"'Olağan Denemeler' ilk ve tek oscar seçmelerinde yarışan Kıbrıs Türk yapımı filmdir"

Kendilerinin bağımsız filmciler olduklarını belirterek sözlerine başlayan Çiftçioğlu ise, "Biz normalde belgesel film yaparız. 'Olağan Denemeler' ise ilk kısa filmimizdir. Bugüne dek 23 ülkede 42 festivalde gösterildi ve ikisi ABD'de biri ise Brezilya'da olmak üzere 3 uluslararası alanda ödüle layık görüldü. İlk ve tek oscar seçmelerinde yarışan Kıbrıs Türk yapımı film olmasıyla da bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

"Kurmaca kısa film çekmek kolay değil"

Belgesel ile kısa film çekmek arasında farkların olduğuna da dikkat çeken Çiftçioğlu, "Kurmaca kısa film çekmek kolay değil. Belgesel film daha doğal akışında seyrediyor, ama kurmaca bir kısa filmde ise ışık, ses, oyunculuk gibi faktörlere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor" dedi. Ayrıca kurmaca bir filmde önceden yazılmış senaryoyu takip etmenin yarattığı güçlüklere de değinen Çiftçioğlu, ama belgesel filmlerde ise ilgili metnin yapım aşamasında dahi ortaya çıkabileceğine belirtti.

"Işık çok önemlidir"

Sinemada ışığın kullanımı alanında uygulamalı örnekler göstererek sözlerine başlayan Görüntü Yönetmeni Verburg ise, "Işık çok önemlidir. Işığı doğru kullanmazsanız vermek istediğiniz görüntüyü ve yaratılmak istenen atmosferi kaçırabilirsiniz. Işık, izleyiciye katmak istediğiniz duyguyu etkileyici bir şekilde vermenizi sağlar. Bu alanda tıpkı ses gibi ışık da çok önemli bir öğedir" dedi.

Sinemada kullanılan ışık tipleri ve çekim ekipmanlarını tanıttığı sunumunda, iyi tanıdıkları ekipmanlarla çalışmanın önemine de değinen Verburg, bir marangoz için kendi çekiciyle çalışmak ne kadar önemliyse, bir görüntü yönetmeni için de alıştığı, bildiği kamerayla çalışmanın ilgili performans açısından o kadar önemli olduğunu belirterek sözlerini noktaladı. Organizasyon, soru-cevap kısmının tamamlanmasının ardından son buldu.