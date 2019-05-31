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DAÜ’de organ bağışı ile ilgili panelve etkinlik gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü ve KKTC Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “KKTC’de Organ Bağışı Paneli ve Bağış Etkinliği” düzenlendi.
DAÜ’de organ bağışı ile ilgili panelve etkinlik gerçekleştirildi

“Hayata Bırakacağınız En Güzel İz” sloganıyla 30 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 14.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen panel açılışında konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fakülte olarak sadece eğitimin değil toplumsal geriye dönüklerin de olması gerektiği inancıyla hareket ettiklerini belirtti. Organ bağışı konusunda toplum bilincinin üst düzeyde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Malkoç, duyarlı bir toplum yapısına sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Prof. Dr. Malkoç  amaçlarının toplumu bu yönde bilinçlendirmek olduğunu da belirttiği konuşmasında, organ bağışı konusunda halkın çok daha katılımcı bir ruha sahip olmasını diledi.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Kıbrıs’taki toplumun organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu ancak yine de bağışların yeterli olmadığını ifade ederek, bu yönde farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Gökçora, çeşitli farkındalık çalışmalarının duyarlılığı artıracağına olan inancını belirttiği konuşmasında, bunun için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora moderatörlüğünde panel başladı.

Söz konusu panelde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psk. Naife Sevdalı Zaim, KKTC Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Koordinatörü Meral Yükseliş KKTC'deki organ bağışında son durum, insan hücre doku, organ nakli yasası, beyin ölümü, hasta ve hasta yakınlarının deneyimleri, organ bağışının psikolojik etkileri, organ bağışında yaşanan küresel sorunlar ve çözüm önerileri konularında sunumlar yaparak, deneyimlerini paylaştılar.

Panelin bir diğer konuğu ise KKTC’de kendisine ilk kez kalp nakli yapılarak sağlığına kavuşan Veli Çelik de, hastalığı ve organ nakli sürecinde yaşadıklarını anlatarak duygularını dile getirdi. KKTC’nin Organ Bağışı konusunda düzenlenmiş ilk paneli olma özelliğini taşıyan etkinlikte ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Organ Bağışı Kaydı da alındı.

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