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DAÜ’de Osman Sınav’ın öğrencileri gala’ya hazır

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DAÜ’de Osman Sınav’ın öğrencileri gala’ya hazır
Gösterim 6 Ocak 2017 Cuma günü, saat 14:00'te, İletişim Fakültesi Mor Salon'da "Kısa Film Galası" başlığı altında yapılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi,  Radyo TV Sinema Bölümü öğrencilerinin Yönetmen ve Yapımcı Osman Sınav'ın danışmanlığıyla çektikleri bitirme projelerinin gösterimi, 6 Ocak 2017 Cuma günü, saat 14:00'te, İletişim Fakültesi Mor Salon'da "Kısa Film Galası" başlığı altında yapılacak.

Jüri üyelerinin oylaması ile seçilecek en iyi filmin ekibi, Osman Sınav'ın İstanbul'daki film ekibinde çalışma fırsatı elde edecek. Galaya İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümit İnatçı, Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad, Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Goran, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutku Akter, Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, Öğretim Görevlisi Pembe Tölük, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ve diğer öğretim görevlileri de katılacaklar.

 

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