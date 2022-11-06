DAÜ'de ötekileştirme! VYK başkanı Dr. Erdal Özcenk'ten Serhat İncirli'nin hocalığına veto!

Duayen gazeteci yazar ve programcı Serhat İncirli, Doğu Akdeniz Üniversitesi‘ndeki (DAÜ) part-time hocalık görevinden Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile durdurulduğunu bugünkü köşesinde yazdı.

Yenidüzen’deki köşesinde yaşadıklarını aktaran İncirli , “Neyse, maaş yatmadı, sordum ‘Gecikme’ dendi. Birkaç arkadaşa sordum, ‘Yooook biz ödendik’ diye yanıt aldığım anda meseleyi çaktım. Sonra, ‘Vakıf Yönetim Kurulu kararı’ ile ‘durdurulduğumu’ öğrendim. Resmi bir tebligat yok, olmasını da beklemiyorum. Teşekkür ederim. Mesele anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

İncirli yazısında "Ayrıca bana bu yazıyı yazma fırsatı veren ve ülkemiz üniversite eğitimine “terörist” yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan benim gibi bir vatan hainini “kovan”, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı (Doktor) Erdal Özcenk beyefendiye de şükranlarımı sunarım!" dedi.

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