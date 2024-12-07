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DAÜ’DE ÖZDEMİR TOKEL’DEN YAPAY ZEKA VE SİYASAL İLETİŞİM SUNUMU

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Tokel: “Teknoloji, Siyasal İletişim ve Toplumsal Algıyı Şekillendiriyor”
DAÜ’DE ÖZDEMİR TOKEL’DEN YAPAY ZEKA VE SİYASAL İLETİŞİM SUNUMU

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖZDEMİR TOKEL’İ AĞIRLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde “4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” davetli konuşmacısı BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine yaptığı sunumla katılımcılarla buluştu. Özdemir Tokel, konuşmasında yapay zekayı ve bunun hem iletişime hem de siyasal kampanyalara olan etkilerini aktararak, toplumsal alandaki rolüne dikkat çekti.

 

Böylesi önemli bir sempozyumda DAÜ İletişim Fakültesi’nde davetli konuşmacı olarak bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tokel, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’a, sempozyumda emeği geçen öğretim üyeleri ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı.

 

Siyasal İletişim ve Medyada Yeni Bir Dönem

Yeni medyanın, dijital algoritmaların ve yapay zekanın siyasal iletişime olan etkisinin önemine değinen Tokel, politik eğilimlerin ve kanaatlerin oluşturulmasında teknolojinin kullanımına değindi. Özdemir Tokel, bireylerin eğilimlerinin büyük veri ile analizinden elde edilen bilgilerin siyasal iletişime yön verdiğini ifade etti. Bu kapsamda üretilen medya materyallerinin bireysel algılara hitap edecek şekilde çeşitliliğine değinen Tokel, bu gibi medya materyallerinin tüketiminin kişiyi hep kendisi gibi düşünen içeriklerle yankı odalarına yönelttiğini de belirtti. Bu gibi içerik tüketimlerinde bireylerin kendi düşüncelerinin onaylanması dürtüsünün yer aldığını dile getiren Tokel, buna ek olarak yapay zekâ ile oluşturulan medya içeriklerinde dezenformasyon, manipülasyon ve sahte haberlerin üretiminin arttığına da dikkat çekti. Böylesi etik sorunların bulunduğu bir ortamda haberlerin tüketimine yönelik güven ilişkisinin önemine de dikkat çeken Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hali hazırda BRT’nin en çok tercih edilen TV Kanalı olduğunun altını çizdi.

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