  • BIST 9996.47
  • Altın 2976.723
  • Dolar 35.1352
  • Euro 36.6264
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç Anısına “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları” Paneli

» »
DAÜ Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç’ın anısına düzenlenen panelde dijital çağın getirdiği fikri mülkiyet haklarıyla ilgili güncel konuları ele aldı.Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, telif hakları ve yapay zeka gibi önemli başlıklar tartışıldı
DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç Anısına “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları” Paneli

 

DAÜ'DE PROF. DR. ESİN KONANÇ ANISINA "DİJİTAL ÇAĞDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI" PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları" konulu panel, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen panel, 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, dönemin DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlendi.

 

Panelin açılış konuşmasını DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba yaptı. Konuşmasında, Prof. Dr. Esin Konanç’ın DAÜ Hukuk Fakültesi bünyesindeki katkıları ve hukuki alandaki önemli çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

Çeşitli Konular Ele Alındı

Panelde, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, "Fikri Mülkiyet Haklarına Genel Bakış" başlıklı sunumuyla fikri mülkiyet hakları konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Panelin devamında, DAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gönül Derya, "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik Platformunda Telif Hakkı" başlıklı sunumuyla içerik platformlarında üretilen eserlerin telif haklarıyla ilişkisini detaylandırdı. DAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat Özad ise "Yapay Zeka ile Üretilen Eserler Üzerinde Telif Hakkı" başlıklı sunumunda, yapay zeka tarafından üretilen eserlerin telif hakları bağlamında nasıl değerlendirilebileceğini ele aldı.

 

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen panelin sonunda, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen anlamlı panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın akademik mirasını yaşatmaya devam ederek, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmeler hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü’nden “Finans Günü” Etkinliği24 Aralık 2024 Salı 12:00
  • DAÜ Mezunu Dr. Alihan Keskin, Kubbe-i Hadra’nın Restorasyonuna İmza Attı24 Aralık 2024 Salı 10:59
  • DAÜ mezunu Alihan Keskin dünyada tek olarak bilinen Kubbe-İ Hadra’nın Restorasyonuna imza attı23 Aralık 2024 Pazartesi 18:26
  • DAÜ’de “Yalda Gecesi” kutlandı21 Aralık 2024 Cumartesi 12:05
  • "DAÜ’de Afrika'nın Küresel Politikadaki Artan Rolü ve Türkiye-Afrika İlişkileri Konuşuldu"20 Aralık 2024 Cuma 18:16
  • "DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı"20 Aralık 2024 Cuma 16:18
  • DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Başarı Sertifikaları Takdim Edildi20 Aralık 2024 Cuma 12:29
  • DAÜ'lü Öğrencilerden Lösemili Çocuklara Umut Dolu Destek20 Aralık 2024 Cuma 11:33
  • DAÜ’de 16. Esin Konanç Anma Paneli: “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları”19 Aralık 2024 Perşembe 15:46
  • DAÜ’de Kişisel Markalaşma Seminerleri Yoğun İlgi Gördü19 Aralık 2024 Perşembe 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti