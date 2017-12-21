DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç anısına panel gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “Göçmen Kaçakçılığının Hukuksal Boyutuyla Değerlendirilmesi” başlıklı panel gerçekleştirdi.

20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenen söz konusu panel, 20 Aralık 2017 tarihinde saat 10:00’da DAÜ Hukuk Fakültesi Binası L 308 No’lu Salon’da gerçekleştirildi. Panele Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz’ün yanı sıra çok sayıda DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi katıldı. Panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişinin okunması ve eski fotoğraflarından oluşan anıların yer aldığı slayt gösterisi ile başladı.

“Öğrencilerini Kendi Çocuklarıymış Gibi Severdi”

Panelin açılış konuşmasını DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba gerçekleştirdi. Prof. Dr. Esin Konanç’ın vefat edişinin anısının kendileri için hala daha taze olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Alibaba, Prof. Dr. Konanç’ın çok iyi bir akademisyen olmasının yanında her şeyden önce çok da iyi bir insan olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Alibaba, öğrencilere Prof. Dr. Konanç’ın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Panelin Oturum Başkanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz da konuşmasında Prof. Dr. Esin Konanç’ı 2003 yılında DAÜ’de tanıdığını ve kendisinin ilkeli, dürüst ve doğru bir insan olduğunu belirtti. Prof. Dr. Konanç’ın çalışmalarının büyük bir kısmının çocuklarla ilgili olduğunu, kendisinin çocukları olmasa da öğrencilerini çocukları gibi sevdiğini aktaran Prof. Dr. Ayvaz, “Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Işıklar içinde uyusun” diye konuştu. Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz de Prof. Dr. Esin Konanç ile ilgili anılarını paylaştı ve göçmen kaçakçılığının hukuksal boyutlarını değerlendirdi. Panelde, Suriye örneğinde olduğu gibi yaşadıkları yerlerden zorla göç etmek zorunda kalan insanların yaşadıkları sıkıntılar ve göçün insanı boyutunun önemine dikkat çekildi.