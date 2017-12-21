  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç anısına panel gerçekleştirildi

»
DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç anısına panel gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “Göçmen Kaçakçılığının Hukuksal Boyutuyla Değerlendirilmesi” başlıklı panel gerçekleştirdi.

20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenen söz konusu panel, 20 Aralık 2017 tarihinde saat 10:00’da DAÜ Hukuk Fakültesi Binası L 308 No’lu Salon’da gerçekleştirildi. Panele Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz’ün yanı sıra çok sayıda DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi katıldı. Panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişinin okunması ve eski fotoğraflarından oluşan anıların yer aldığı slayt gösterisi ile başladı. 

“Öğrencilerini Kendi Çocuklarıymış Gibi Severdi”

Panelin açılış konuşmasını DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba gerçekleştirdi. Prof. Dr. Esin Konanç’ın vefat edişinin anısının kendileri için hala daha taze olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Alibaba, Prof. Dr. Konanç’ın çok iyi bir akademisyen olmasının yanında her şeyden önce çok da iyi bir insan olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Alibaba, öğrencilere Prof. Dr. Konanç’ın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Panelin Oturum Başkanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz da konuşmasında Prof. Dr. Esin Konanç’ı 2003 yılında DAÜ’de tanıdığını ve kendisinin ilkeli, dürüst ve doğru bir insan olduğunu belirtti. Prof. Dr. Konanç’ın çalışmalarının büyük bir kısmının çocuklarla ilgili olduğunu, kendisinin çocukları olmasa da öğrencilerini çocukları gibi sevdiğini aktaran Prof. Dr. Ayvaz, “Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Işıklar içinde uyusun” diye konuştu. Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz de Prof. Dr. Esin Konanç ile ilgili anılarını paylaştı ve göçmen kaçakçılığının hukuksal boyutlarını değerlendirdi. Panelde, Suriye örneğinde olduğu gibi yaşadıkları yerlerden zorla göç etmek zorunda kalan insanların yaşadıkları sıkıntılar ve göçün insanı boyutunun önemine dikkat çekildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ’de Prof. Dr. Esin Konanç anısına panel gerçekleştirildi21 Aralık 2017 Perşembe 17:51
  • T24’ün kurucusu Doğan Akın DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi21 Aralık 2017 Perşembe 17:51
  • Omuz çevresi lezyonlara güncel yaklaşım konulu sempozyum21 Aralık 2017 Perşembe 17:50
  • YDÜ’de Kıbrıs’ın ilk “Nadir Eserler Kütüphanesi” açılıyor21 Aralık 2017 Perşembe 17:48
  • YDÜ'den Materyal Tasarımları Sergisi21 Aralık 2017 Perşembe 11:36
  • YDÜ öğrencilerinden BM kontrolündeki ara bölgeye araştırma ziyareti…20 Aralık 2017 Çarşamba 18:27
  • DAÜ Turizm Fakültesi İnsan Hakları Koruma Haftası’nı kutladı20 Aralık 2017 Çarşamba 18:26
  • LAÜ’de “Az Çok mudur?” konulu söyleşi gerçekleştirildi20 Aralık 2017 Çarşamba 18:24
  • DAÜ’de Kuzey Kıbrıs İçin Alternatif Makroekonomik Politika Yönelimleri Paneli gerçekleştirilecek20 Aralık 2017 Çarşamba 18:24
  • YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nda eğitmen eğitimi devam ediyor20 Aralık 2017 Çarşamba 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti