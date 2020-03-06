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DAÜ'de Prof. Vedat Yorucu da Rektörlüğe aday, aday sayısı 5 oldu!

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DAÜ'de Prof. Vedat Yorucu da Rektörlüğe aday, aday sayısı 5 oldu!
DAÜ'de Prof. Vedat Yorucu da Rektörlüğe aday, aday sayısı 5 oldu!

DAÜ'de Prof. Vedat Yorucu da Rektörlüğe aday, aday sayısı 5 oldu!

DAÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Vedat Yorucu resmi başvurusunu yaptı.

Daha önce aday olacaklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Sözen, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr Mustafa İlkan. ve Prof. Dr. Turgay Avcı'nın ardından Prof. Dr. Vedat Yorucu resmi başvurusunu yapan ilk, rektör adaylığını açıklayan ise 5. aday oldu.

Rektörlük için teamül yoklaması oylamasının 30 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

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