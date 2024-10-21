Hoşkara'dan uyarı... "DAÜ'de Protokolün %90'ı Yapılmadı!"

"DAÜ'de Protokolün %90'ı Yapılmadı!"

Ercan Hoşkara: DAÜ'de Herkes Aklını Başına Toplamalıdır!

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ile DAÜ’de yaşanan sorunlar ve imzalanan protokolle ilgili yaşanan gelişmeleri konuştuk.

DETAY ÖZEL RÖPORTAJ

Soru: Sayın Hoşkara, geçtiğimiz günlerde DAÜ’de imzalanan protokolle ilgili açıklamalar yaptınız. Bu protokolün %90’ının uygulanmadığını söylediniz. Durumu biraz açabilir misiniz?

Ercan Hoşkara: Evet, doğru. 4 Nisan 2024’te hükümet, DAÜ Yönetimi ve sendikamız arasında imzalanan bir protokol var. Bu protokole bağlı olarak Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) de imzalandı. Ancak ne yazık ki, bugün itibarıyla yapılması gereken işlerin %90’ı hâlâ tamamlanmadı. Bu, kabul edilemez bir durum.

Soru: Bu protokolün ana amacı nedir ve DAÜ bu protokolü neden uygulayamıyor?

Ercan Hoşkara: Protokolün amacı, DAÜ’nün mali disiplini sağlamasıydı. Hedef, 2027 yılına kadar DAÜ’nün mali sorunlarını aşmasıydı. Ancak gelinen noktada, yönetim maalesef gereken adımları atmıyor. 1 Ekim itibarıyla yapılması gerekenlerin büyük çoğunluğu hâlâ yapılmamış durumda. Bu da hem üniversitenin hem de ülkenin yükseköğrenim sisteminin geleceğini tehlikeye atıyor.

Soru: Bu süreçte çalışanların durumu nedir? Sendika olarak nasıl bir tutum alıyorsunuz?

Ercan Hoşkara: Çalışanlarımız, bu protokol gereği büyük fedakârlıklar yaptı. Ancak bu fedakârlıklar, üniversitenin kötü yönetilmesi için değil, üniversitenin yaşaması içindi. Yönetim, protokole uygun adımlar atmıyor. Sendika olarak sessiz kalamayız, seyirci olmamız beklenmemelidir.

Soru: Protokolün uygulanmaması sizce nasıl sonuçlar doğurabilir?

Ercan Hoşkara: Protokole uymamak, açıkçası büyük bir akılsızlık olur. Üniversitenin mali disiplini sağlanamazsa, sorun büyür, devletin yükü artar. Sorunu büyütmek hiç kimsenin işine yaramaz. Bu protokol uygulanmalıdır ve herkes attığı imzanın arkasında durmalıdır. Aksi takdirde, bu süreçte sorumluluk almayanlar bedel ödeyecektir.

Soru: Son olarak, yönetim ve hükümete bir çağrınız var mı?

Ercan Hoşkara: Herkese çağrımız net: Protokolü uygulayın. Çalışanlar üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra yönetimde. Eğer gereken adımlar atılmazsa, sessiz kalmayacağız. DAÜ’nün ve ülkenin geleceği için bu adımların atılması şart.