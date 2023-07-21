DAÜ'de referandum Pazartesi günü! Ya istihdam, israf ya da yeni bir dönem! Karar çalışanların...

DAÜ'de referandum Pazartesi günü! Ya istihdam, israf ya da yeni bir dönem! Karar çalışanların...

SARI SENDİKA REFERANDUMDAN AYLARCA KAÇTI, DAÜ'YE ZAMAN KAYBETTİRDİ

DAÜ'de yılan hikayesine dönen ve sarı sendika persen tarafından mahkemelere taşınan sonrasında mahkemeden geri çekilen, daha sonra basiretsiz ve başarısız yönetim ile işbirliği içinde sarı sendika tarafından ertelenmesi için çeşitli ayak oyunları oynanan DAÜ'de yetkili sendikayı belirleyecek referandum Pazartesi günü nihayet yapılıyor.

3 YIL BOYUNCA YÖNETİME SES ÇIKARMADI; DAÜ BATAĞA SAPLANDI

Bilindiği üzere DAÜ Rektör Prof. Ayklut Hocanın ve sarı sendika persenin sessiz kalması ile 3 yıl boyunca adeta yok oluşa götürülecek bir süreci yaşadı. DAÜ üç yılın sonunda maaşları ödeyemez duruma sokulurken sarı sendika elindeki yetkiyi kaybetmemek için kapalı kapılar ardında başarısız ve basiretsiz yönetim ile birlikte iş tuttu ve DAÜ'ye fazladan istihdamların yapılmasını sağladı.

REFARANDUM PAZARTESİ

DAÜ'de Yönetsel ve işçilerin yetkili sendikayı belirleyeceği referandum nihayet 21 Temmuz Pazartesi günü yapılıyor Bilindiği üzere sarı sendika persen referandumun 2 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

YA YENİ BİR DÖNEM YA DA İSRAFA DEVAM

DAÜ'de Yönetsel ve işçilerin yetkili sendikayı belirleyeceği referandumda önemli bir karar verecekleri ve DAÜ'de işlerin artık eskisi gibi gitmemesi için ortaya önemli bir tavır koymaları bekleniyor.