DAÜ'de Referanduma doğru... "TİS Mart ayı başında sona erdi..."

"DAÜ BİR – SEN dün olduğu gibi bugün ve yarın da REFERANDUMA hazırdır!" açıklaması yaptı..

İŞTE AÇIKLAMA;

DAÜ BİR – SEN dün olduğu gibi bugün ve yarın da REFERANDUMA hazırdır!

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

Yönetsel ve işçi statüsündeki personelimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 2023 yılı Mart ayı başında (04.03.2023) sona ermiştir. Sendikamız yeni dönem için TİS imzalamak üzere iş veren konumunda olan VYK’yı TİS görüşmesine çağırıp referandum için gerekli tüm girişimleri yapmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2023 tarihini referandum tarihi olarak belirlenmişti. Anlam verilemeyen bu süreci özetlemek gerekirse:

“DAÜ per-sen, referandum konusundaki itirazını mahkemeye taşımış, ara emri almış ve 4 Mayıs 2023 tarihinde ara emri davasını Mahkemede Sayın Yargıç huzurunda geri çekmiştir.”

Çalışanlar, demokratik hakları olan ve kendilerini temsil edecek sendikayı seçecekleri referandumu dört gözle beklemektedirler.

Çalışanlarımızın haklarını her zaman korumaya ve gözetmeye, tüm bunları yaparken de kurumumuza sahip çıkmaya hazırız.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

05.05.2023