  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ'de rock şöleni başlıyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.
DAÜ'de rock şöleni başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne alacak.

Söz konusu gruplar ve sanatçılardan önce ise ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü rock severlere birer konser verecek.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konserlere girişin ücretsiz olduğu ve konserlere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gardiyanlara eğitim için İçişleri ile DAÜ protokol imzaladı11 Nisan 2019 Perşembe 14:01
  • DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı Üstün Hakem Ödülüne layık görüldü11 Nisan 2019 Perşembe 12:23
  • DAÜ Gençler Ligi’nde şampiyon oldu11 Nisan 2019 Perşembe 11:16
  • DAÜ’den Mısırlı öğrencilerine özel gece10 Nisan 2019 Çarşamba 15:10
  • Prof. Dr. Çolakoğlu DAÜ’lü öğrencilerle buluştu10 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi Dergisi yayın hayatına başladı10 Nisan 2019 Çarşamba 14:58
  • DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü09 Nisan 2019 Salı 14:22
  • DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti09 Nisan 2019 Salı 13:03
  • DAÜ “Sosyal Medya ve Marka Haftası’19” Tamamlandı09 Nisan 2019 Salı 10:55
  • DAÜ’de görkemli Yemen Gecesi08 Nisan 2019 Pazartesi 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti