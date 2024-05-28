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"DAÜ'de Şampiyon Melekler İçin Dayanışma: Kermes Düzenlendi"

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"DAÜ'de Şampiyon Melekler için Kermes: Dayanışma ve Destek Şöleni!"
"DAÜ'de Şampiyon Melekler İçin Dayanışma: Kermes Düzenlendi"

 

DAÜ’DE ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ YARARINA KERMES DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü organizasyonunda tüm DAÜ personelinin katılım ve katkılarıyla, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü, 10:00 – 14:00 saatleri arasında, DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde kermes düzenlendi.

“Gönülden Eğitim!” sloganıyla organize edilen kermeste Fakülteler ve Yönetsel Birimler tarafından stantlar kurularak, DAÜ personeli tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

 

Kermeste; DAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Eczacılık Fakültesi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Güvenlik İşleri Şube Amirliği, Temizlik İşleri Şube Amirliği, Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, KKTC ve Türkiye Tanıtım Birimi, Uluslararası Tanıtım Birimi, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Turizm Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Rektörlük, DAÜ KOOP – DAÜ KOOP Mar ile Mali İşler Müdürlüğü stantları yer aldı. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi, DAÜ-PDRAM, DAÜ PER-SEN, DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN tarafından etkinliğe katkı sağlandı. Kermes sonunda elde edilen gelir DAÜ Rektörlüğü tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

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