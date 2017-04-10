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DAÜ'de "Sanat Üçgeni 2" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi

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DAÜ'de "Sanat Üçgeni 2" isimli sergi açılışı gerçekleştirildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Güzel Sanatlar Kulübü tarafından "Sanat Üçgeni 2" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

İnsan, Mekan ve Sanat'a dair çalışmaların yer aldığı söz konusu sergi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın katılımı ile 7 Nisan 2017 Cuma günü, saat 17:00'de, Aktivite Merkezi'nde sanatseverler ile buluştu..

DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü eğitmeni Ayhatun Ateşin küratörlüğünde düzenlenen "Sanat Üçgeni 2" isimli etkinlik 1 Nisan 2017 tarihinde başladı. Açık atölyeler ve sanat çalışmalarının gerçekleştirildiği ve seramik, resim, heykel atölyelerinden oluşan sanat buluşmasında, sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceği uygulama yapılarak öğrenildi. DAÜ

Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da geçtiğimiz günlerde sanatçıları Aktivite Merkezi'nde ziyaret ederek, sanat çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında Ayhatun Ateşin'den bilgi aldı.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde Ali Dirier, Tolga Yurt Özveri, İlker Avcı, Burak Çizer, Eda Taşlı, Kadriye İnal, Aykut Hızlıok, Umut Germeç, Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçak Değerli, Şenay Buluğ, Emrah Güney, Kemal Behçet Caymaz, Bahire Bayraktar Deniz'in katıldığı etkinlik sonunda ortaya çıkan erserler açılacak sergi ile sanatseverler ile buluştu.

Ateşin yaptığı açıklamada "Birinci Sanat Üçgeni'nde, gelenek ve modernizm kıskacında insan ve inşa edilmiş çevrenin bölünmüşlüğü, kültürel yapıların ve kültürel mirasımızın yokoluşuna dikkat çekmek istemiştik. Çarpık hale dönen kentlerin ve mekanların bölünmüşlüğünü işaret ederek mimari malzemelerin atık olanıyla,  eserler üretip yaşama yeniden katmayı gerçekleştirmiştik. Küreselleşen dünyada geçmişteki kültür birliğinin yanı sıra, günümüzde de yakın dostluk ve kültürel işbirliğini devamlılık haline getirme düşüncesiyle, insan -  mekan - sanat üçgeni  yeniden hayata geçirerek,  sanat objelerinin yaşamın içine katılabileceğini göstermek istiyoruz. Güzel Sanatlar Kulübü olarak, her bir bireyin toplumsal sorunlardan uzaklaşarak, sanatın gücüyle insanın duyarlılığını artırma yolunun, sanatsal interaktif etkinliklerle olabileceğine inanmaktayız.

Kültür/Sanatın herhangi bir dalıyla iştigal eden bireyler sosyal risklerden uzak durabileceği gibi, bir bilen-rehber hoca ile deneyip öğrenirken daha duyarlı bir yapıya sahip olarak yaşama mana ve anlam yükleme yetisi kazanabilecektir" ifadelerini kullandı. Ateşin, "Hedefimiz DAÜ'nün bir açık hava müzesi haline dönüştürülmesini sağlayabilmektir." diyerek, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın kültür-sanat hareketlerine desteğinin, sanat ve kültür faaliyetlerinin sürdürülebilirlikteki en temel noktası olduğunu vurguladı ve Rektör Prof. Dr. Osam'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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