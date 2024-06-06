DAÜ’de Sanatçı Hakları Paneli Büyük İlgi Gördü

DAÜ’DE “SANATÇI HAKLARI” KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) tarafından “Sanatçı Hakları” konusunda panel gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen panele, konuşmacı olarak DAÜ Hukuk Fakültesi mezunlarından Av. Dr. Mehmet Şah Çelik katıldı.

1987 doğumlu olan Av. Dr. Çelik, 2010 yılında DAÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukat olarak hukuk mesleğini icra etmekte olup bunun yanı sıra iletişim, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji alanlarında da eğitim görmüştür. Av. Dr. Çelik ekonomi hukuku alanında yüksek lisans eğitimi alarak araştırmalar yapmıştır. Fikri mülkiyet, fikri ve sınai haklar, iş hukuku gibi alanlarda avukatlık mesleğini icra etmekte olan Av. Dr. Çelik, 5 dil bilmektedir. Sanatçı Hakları kitabı ile bu alanda önemli bir eksikliği gidermiş olan Av. Dr. Çelik, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

FİMAUM kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba’nın açılış konuşmasıyla başladı. Yoğun ilgi gören panele, gerek DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri gerekse Kıbrıs ve Türkiye’deki diğer üniversitelerden de katılım sağlandı. Panel etkinliği kaydedilerek, FİMAUM web sitesinde de yayına sunuldu.

Sanatçı olarak davet edildiği 2024 Cannes Film Festivali’nden panele çevrim içi olarak katılan Av. Dr. Mehmet Şah Çelik, mezunu olduğu DAÜ’nün ve DAÜ Hukuk Fakültesi’nin mesleki ve sanatçı kimliğine olan kazanımları üzerinde durdu. DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisiyken DAÜ Tiyatro Kulübü’ne katılarak sanatçı kimliğinin ilk adımlarını atmış olduğunu belirten Av. Dr. Çelik, panelde konuşmacı olarak yer almasının kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade etti. Kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen “sanatçı hakları” kapsamında konuşan Av. Dr. Çelik, konuyu sanat ve sanatçı kavramlarından hareketle ele aldı. Konu hakkında güncel örneklere yer verdiği konuşmasında, sanatçıların eserleri ile ilgili dijital haklar ve yapay zekâ gibi konulara da atıfta bulunarak, gelişen teknolojinin sanatçı haklarını farklı boyutlara taşıdığına dikkat çekti. Gerek Türkiye gerekse yurtdışı örnekleriyle konuyu ele alan Av. Dr. Çelik, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine bir mezun olarak her zaman tam destek olacağını belirtti. Panel sonunda DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, Av. Dr. Mehmet Şah Çelik’e konu bağlamında yüz yüze bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini de belirterek teşekkürlerini ifade etti.