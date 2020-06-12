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DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor

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DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor
DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için bugün seçim (eğilim yoklaması) yapılacak.

DAÜ Yasasında rektörlük için seçim maddesi bulunmaması nedeniyle Senato rektör adayının demokratik yoldan seçilmesi için DAÜ’de tüm çalışanların ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla eğilim yoklaması gerçekleştiriyor.

Buna göre  eğilim yoklamasında  1330 DAÜ çalışanı ve 14  öğrenci temsilcisi  oy kullanacak.

DAÜ Merkezi Derslikler binasında  6 sandıkta oy kullanılacak. Kovid 19 salgını nedeniyle yurt dışında olup ülkeye dönemeyenler veya riskli gruplarda olan 42 seçmen  on-line oy kullanacak.

On-line seçimde  DAÜ’de görevli operatörler seçmenle bire bir  irtibat kuracak ve kimlik tespiti yapacak. Seçmen daha sonra kendisine gönderilen kod ile internet ortamında oyunu kullanabilecek.

Bugün 08.30-15.30 sıralarında gerçekleşecek seçimde adaylığı kabul edilen  Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Siginer, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu  yarışacak.

YÜZDE 50 OY ALINAMAMASI HALİNDE PAZARTESİ İKİNCİ TUR SEÇİM YAPILACAK

Seçimi kazanacak adayın yüzde 50+ oy alması gerekiyor. Adayların seçimi kazanacak gerekli oyu alamaması durumunda en çok oy alan iki aday arasında  pazartesi günü ikinci tur seçimi yapılacak.

Seçimde öğretim üyelerinin oylarının ağırlığı yüzde 64,  öğretim görevlilerinin yüzde 24, DAÜ personelinin yüzde 10 ve öğenci temsilcilerinin ise yüzde 2 olarak hesaplanacak.  

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Rektör  Adayı Saptama Komitesi  (RASK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu, DAÜ Yasasında rektörün seçimle belirlenmesi maddesi bulunmamasına rağmen  rektör seçimininin  daha demokratik olmasını sağlamak amacıyla Senato’nun  bir süreden beridir  iradesini DAÜ çalışanına devrederek eğilim yoklaması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Uyguroğlu,  seçim sonuçlarının bugün saat 18.00 sıralarında açıklanmasını beklediklerini belirterek, hiçbir adayın rektörlük için gerekli oyu alamaması  durumunda pazartesi günü en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimi yapılacağını belirtti..

RASK Başkanı Uyguroğlu,  Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınacağını belirterek, oy kullanacak seçmenlere kalemlerini yanlaırında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaptı.

Uyguroğlu,  seçimi kazanacak olan adayın salı günü Senato’da oylanmış olacağını da sözlerine ekledi.

DAÜ Yasasına göre DAÜ’de rektör  Senato’nun önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun onayıyla belirleniyor.

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