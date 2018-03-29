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DAÜ’de “Sultan Süleyman’ın mezarını bulmak” konulu seminer gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) tarafından organize edilen ‘Muhteşem Süleyman’ın Mezarını Bulmak’ konulu seminer geçtiğimiz günlerde DAÜ’de gerçekleştirildi. 
DAÜ’de “Sultan Süleyman’ın mezarını bulmak” konulu seminer gerçekleştirildi

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen’in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın (Muhteşem Süleyman) kayıp mezarını bulan Macaristan’ın Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap bir konuşma yaptı.  

Prof. Dr. Pap konuşması sırasında Sultan Süleyman’ın mezar yerini bulmak için 2012 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Pecs Üniversitesi arasında başlatılan çalışmaları, kullanılan yöntemleri ve ulaşılan sonuçları açıkladı. 

Prof. Dr. Pap tüm bilimsel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar sırasında Türk ve Macar devlet arşivleri, tapu kayıtları, seyyah notlarının yanı sıra Alman, Fransız, Hırvat, Avusturya ve İtalyan arşivlerinin de tarandığını anlattı. 
Prof. Dr. Pap, Türk ve Macar bilim insanlarından oluşan araştırma ekibinin 2015 yılında Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği yeri, 2016 yılında ise Osmanlı’nın önemli vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa’nın yaptırdığı cami ve yanındaki tekke kalıntılarını bulduğunu belirtti. Prof. Dr. Pap, son olarak bulunan 1689 yılına ait bir haritada yer alan ve kazılarda ortaya çıkarılan yapıların bire bir aynı olmasının türbe hakkındaki tüm şüpheleri yok ettiğini ifade etti. 

Ortaya çıkarılan Osmanlı yerleşkesinin Türk-Macar ilişkilerine kültür ve turizm açısından büyük katkılar sağlayacağını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Pap’in konuşmasından sonra bir de Osmanlı yerleşkesinin üç boyutlu canlandırması gösterildi.

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