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DAÜ’de Uluslararası Hukuk Konferansı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasal Demokrasi ve Hukuk Devleti Akdeniz Perspektifleri konulu, uluslararası konferans düzenledi.
DAÜ’de Uluslararası Hukuk Konferansı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in de iştirak ettiği konferans, açılış konuşmalarıyla başladı.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Arzu Alibaba ve Bologna Üniversitesi’nden Prof. Luca Mezzetti açılış konuşmalarında, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan alanında uzman katılımcıların yer aldığı konferans hakkında bilgi verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Aykut Hocanın da yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgi vererek, konferansın verimli geçmesini diledi.

Konferansın ilk gününde 4 oturumda Anayasal Demokrasi ve Hukuk Devleti ilkesinin farklı boyutlarına ilişkin bilgi, deneyim ve araştırma sonuçları paylaşıldı.
Organizasyon yarın yapılacak sunumların ardından tamamlanacak.

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