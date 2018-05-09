DAÜ’de uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA tartışıldı

Açılış konuşmasını DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın yaptığı paneli, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan yönetti. Panele konuşmacı olarak, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Bayat, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Gizem Uyumaz katıldı. Söze ilk başlayan Doç. Dr. Nihat Bayat PISA’nın ne olduğundan ve değerlendirme alanlarından bahsettikten sonra, okuma alanında Türkiye’nin PISA’daki görünümüne değindi. Elde edilen sonuçlara göre OECD ortalamasından ve tüm ülke ortalamalarından daha düşük bir puana sahip olan Türkiye, 2015 yılında yapılan araştırmaya göre, 72 ülkenin katıldığı PISA değerlendirmesinde (okuma alanında) 50. sırada yer aldı. 15 yaş grubundaki Türk öğrencilerin okuma düzeylerine göre yeterlik oranlarının düşük olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nihat Bayat, PISA’daki okumaya ilişkin temel alanlara ve PISA’nın okuma materyallerini değerlendirirken hangi boyutları ele aldığına değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın, PISA’yı Türkçe Eğitimi Programları açısından ele aldı. Doç. Dr. Aydın, Türkçe öğretimi açısından öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının temelde Davranışçı ve Yapılandırmacı olmak üzere iki ana yaklaşımdan oluştuğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın davranışçı uygulamalara 2005 yılında son vererek “Yapılandırmacı Yaklaşım” anlayışını savunan bir program geliştirdiğini ve bu anlayışa bağlı olarak dil becerileri yanında temel ve üst becerilerin de öncellendiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, PISA’da okuma alanı düzeylerine ilişkin kazanımlar ile Türkçe dersi programındakiler karşılaştırıldığında, Türkçe dersi programlarındaki kazanımların PISA beklentilerinin altında olduğunu, dolayısıyla PISA ölçütlerini karşılamadığını söyledi.

PISA’yı ölçme ve değerlendirme uygulamaları açısından değerlendiren Yard. Doç. Dr. Gizem Uyumaz ise PISA testinin formatını ve tasarımını ele alarak Türkiye’deki benzer amaçlı sınav uygulamalarıyla karşılaştırdı. Yard. Doç. Dr. Uyumaz’ın PISA uygulamalarında kullanılan madde formatları, yeterlik düzeyleri ve okuma becerilerinin değerlendirilmesi konularına değinerek sonlandırdığı konuşmasının ardından, salonda bulunan öğrencilerden yöneltilen sorular yanıtlandı. İlgiyle izlenen panel, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.