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DAÜ'de VYK'dan "etik dışı" atama!

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DAÜ'de VYK'dan "etik dışı" atama!
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) “özerklikle” ilgili sular halen durulmazken, konuyla ilgili bir dayatma daha yaşandı.

ÖZEL HABER

Detay Gazetesi'nin elde ettiği bllgilere göre, “geçici olarak” Rektörlük'te koordinatörlük görevini yürüten bir öğretim elemanı, üniversite açısından yarar bulunmadığı düşüncesiyle Rektörlük tarafından asli görevine iade edilmek istendi. Fakat olayın üzerinden bir gün bile geçmeden ayni kişi Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) tarafınca Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası’na “danışman” olarak atandı.

DAÜ Üniversite Senatosu, Olayın ilk bakışta yasal yetkiler ışığında alınan bir karar gibi gözüktüğünü ancak hizmetinde yarar görülmeyerek ‘Rektör’ tarafından asli görevine iade edilen bir öğretim elemanının adeta meydan okurcasına VYK nezdinde görevlendirilmesinin, DAÜ’nün manevi kişiliğini rencide ettiğine vurgu yaptı.

Yaşanan dayatmanın, üniversite özerkliğinin ‘yetersizliğine’ çarpıcı bir örnek teşkil ettiğini belirten “idari kararların sadece yasal olmaları hukuki olabilmeleri için yeterli değildir, zamanlama, yerindelik ve kamusal yarar unsurları da en az yasallık kadar önemlidir” yönünde karar alındı.

DAÜ Üniversite Senatosu kararında “Bir kişinin kendi çıkarına dayalı isteklerinin kamu yararının üstünde tutulduğu izlenimi veren VYK tasarrufunun, Üniversiteye bir dayatma niteliği taşıdığı görüşünde olan Senatomuz, söz konusu kişinin atanmasına ilişkin Vakıf Yöneticiler Kurulu kararının kınanmasına ve bu görüşümüzün kamuoyu bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Saygıyla duyurulur." dedi.

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İSTİHDAM BASKISI BAŞLADI

DAÜ'de edinilen bilgilere göre istihdam baskısı da başladı. Erken seçimin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacağının netleşmesi ile DAÜ'de seçim yasakları girmeden UBP ve DP tarafından istihdamlar yapılmaya çalışıldığı da iddia edildi.

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