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DAÜ'de VYK'dan Rektöre "İstifa et" ricası

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Bir süre önce 3 yıllık kötü yönetimden de sorumlu tutulan Rektör Aykut Hocanın tarafından hazırlanan 18 aylık plan ise herkes tarafından ret edildi.
DAÜ'de VYK'dan Rektöre "İstifa et" ricası

DAÜ'de ekonomik sorunların tavan yaptığı bir dönemde taraflar arasında uzlaşı çabaları da devam ediyor. DAÜ'nün 3 yıldır kötü yönetilmesi sonucu ortaya çıkan dev bütçe açığı sonrasında Sendikalar, VYK ve MEB tarafından bir paket üzerinde çalışmalar hızlandı.

Detay Özel Haber/ Barışcan Şekerci

 

13. MAAŞ 4 YIL BOYUNCA YOK

Hazırlanan ekonomik pakete göre çalışanlar DAÜ'yü  borçlandıracak ve önümüzdeki 4 yıl boyunca 13. maaş almayacak.

 

REKTÖR HOCANIN'ıN PLANI RET EDİLDİ

Bir süre önce 3 yıllık kötü yönetimden de sorumlu tutulan Rektör Aykut Hocanın tarafından hazırlanan 18 aylık plan ise herkes tarafından ret edildi.

 

HOCANIN'IN İSTİFASI İSTENDİ

Dün bir Televizyon programına çıkan VYK başkanı Dr. Erdal Özcenk kimsenin DAÜ'den büyük olmadığını gerekirse süreçlerin önünü açmak ve DAÜ'yü kurtarmak için Rektör Aykut Hocanın'ın istifa edebileceğini bunu kendisine söylediğini ve bu mesajı verdiğini söyledi.

 

SENATO'DA GÖREVDEN ALABİLİR

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk senatonun da Rektörün görevden alınması için VYK'ya öneri de bulunabileceğini belirtti. Bu durumda herkesin mesajı alması gerektiğini söyledi.

 

HOCANI'IN 15 AĞUSTOS'A KADAR İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR

DAÜ'yü batırma noktasına kadar getiren Aykut Hocanın'ın 15 Ağustos tarihine kadar istifa etmesi ve süreçlerin önünü açması bekleniyor.

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