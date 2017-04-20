DAÜ’de yarın “2. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı” var

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nün düzenlediği, “2. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” adlı konferans, yarın saat 09.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmaları ile başlayacak.

Konferansa, 15 farklı ülkeden 120’ye yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyenin katılması bekleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ın da katılıp, birer konuşma yapmasının beklendiği söz konusu konferansın açılışında dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Paresh Narayan “İslam Bankacılığının Dünü Bugünü ve Gelecek Yönelimleri” başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Narayan’ın sunumunu takiben DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr Mustafa Besim moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Kuzey Kıbrıs Bankacılık Dinamikleri” temalı panelde, KKTC Merkez Bankası Denetim ve Gözetim Müdür Vekili Çağan Tanoğlu “KKTC Merkez Bankası ve Bankacılık Sektörüne Bakış”, Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur “Kuzey Kıbrıs Bankacılığının Vizyon ve Beklentileri” ve Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner “Bankacılık Sektöründeki Takipteki Krediler ve Çözüm Süreci” konulu sunumları yer alacak.

Konferans düzenleme kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç yaptığı açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getireceğini ifade ederek, gerçekleştirilecek bu etkinliğin ülkemizin akademik yaşamına katkısının yanında, ülke tanıtımı açısından da önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Özataç, konferansta küresel finans, kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.

Açıklamada, genelde ekonomi özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları yanında gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların tartışılacağını bildiren Doç. Dr. Özataç, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisinin de ele alınacağı çalışmaların uluslararası akademisyenler tarafından tartışılacağını bildirdi. Doç. Dr. Özataç, konferansa başta KKTC Merkez Bankası olmak üzere birçok saygın kurumun da destek verdiğini bildirdi.”