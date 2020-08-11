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DAÜ’de yeni burs sistemi yürürlüğe girdi

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DAÜ’de yeni burs sistemi yürürlüğe girdi
DAÜ’de yeni burs sistemi yürürlüğe girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi uygulaması kapsamında ilk imzalar atıldı. Yeni sisteme göre, hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs Sağlayıcı” adı altında üniversitede eğitim hakkı kazanmış olan, ancak maddi zorluk yaşayan ve/veya başarılı olan öğrencilere burs imkânı sağlayacak. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne ilk destek veren kurumlar Özel Doğa Okulları Limited ve Döveç Group of Companies Limited oldu.

 

Özel Doğa Okulları Limited 2 Öğrenciye Burs Verdi

DAÜ ile Özel Doğa Okulları Limited arasında 5 Ağustos 2020 tarihinde Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlanacağını dile getirdi. İhtiyaçlı öğrencilerin sistem kapsamında DAÜ Rektörlüğü’ne başvurabileceklerini ve kurulacak olan komite tarafından burs alacak olan öğrencilerin belirleneceğini aktaran Prof. Dr. Hocanın, “Böylelikle başarılı olan ancak mali durumları yeterli olmayan öğrencilerimize eğitim fırsatını sunmuş olacağız.” dedi. İlk protokolün Özel Doğa Okulları Ltd. ile imzalandığını ve bu protokol ile 2 öğrenciye burs imkanı doğduğunu kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu hayırsever yaklaşımlarından ötürü Özel Doğa Okulları Ltd.’ye teşekkür etti. Özel Doğa Okulları Ltd. adına protokole imza atan Kıbrıs Doğa Okulları Direktörü M. Orhan Süslü de, eğitim kurumlarının amacının topluma hizmet etmek olduğunu ve bu sistem ile DAÜ öğrencilerine yardımcı olabilecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

 

Döveç Group of Companies Limited’den de Eğitime Destek

Öte yandan 7 Ağustos 2020 tarihinde ise DAÜ ile Döveç Group of Companies Ltd. arasında da Öğrenci Burs Sözleşmesi imzalandı. COVİD-19 pandemisi nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara ve zor süreçlerde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aykut Hocanın, özellikle bu dönemlerde toplumun duyarlı iş insanlarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, ayrıca katkılarından dolayı Döveç Group of Companies Ltd.’ye de teşekkür etti. Döveç Group of Companies Ltd. Şirket Direktörü Burçin Döveç de şirket olarak dünyanın pandemi ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bu günlerde sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ifade etti. Döveç, şirket olarak birçok öğrenciye burs imkanı sağladıklarını, ayrıca DAÜ kampüsü içerisinde yer alan Alfam Öğrenci Yurtları’nda indirimli ya da ücretsiz konaklama imkanı sunarak da öğrencilere destek olduklarını kaydetti. Döveç “İyiliklerin ve güzelliklerin paylaştıkça artacağına gönülden inanıyoruz. Eğitim ve öğretim, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en temel hakkıdır. Bu düşünceyle eğitime verdiğimiz desteklere DAÜ ile birlikte bir yenisini daha eklemiş olmaktan dolayı gururluyuz.” şeklinde konuştu.

 

DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi kapsamında önümüzdeki günlerde de birçok kurum ve kuruluş ile Öğrenci Bursu Sözleşmeleri imzalanmaya devam edecek

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