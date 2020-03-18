DAÜ'deki KYK yurtları, eğitim yeniden başlayana kadar hizmet vermeyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yüksek Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, yazılı bir açıklamayla, DAÜ kampüsü içerisindeki T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere seslendi, yurtların "üniversite öğrenime yeniden başlayana kadar öğrencilere hizmet veremeyeceğini" duyurdu.

DAÜ VYK Başkanı Özcenk, DAÜ kampüsü içerisindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, ailelerinin yanlarına dönmeleri konusunda yardımcı olacaklarını kaydederek, ailesinin yanına gidemeyecek durumda olan öğrencilerimizin, mümkün olan en kısa süre içerisinde üniversite yönetimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, ünviersitemizin öğrenime ara verdiği bu dönemde, KYK'ya ait yurtlarda kalmakta olan öğrencilerimizin ailelerinin yanlarına dönebilmelerini sağlamak üzere bir karar almıştır.

Genel Müdürlüğün kararına bağlı olarak üniversitemizdeki KYK yrutları geçici bir süre (üniversite öğrenime yeniden başlayıncaya kadar) öğrencilerimize hizmet veremeyecektir.

Bu karara istinaden üniversitemiz içerisindeki KYK yurtlarında kalmakta olan öğrencilerimizin büyük bölümünün ailelerinin yanına gidebileceği öngörülmektedir.

Ailelerinin yanına gidemeyecek durumda olan öğrencilerimizin, mümkün olan en kısa süre içerisinde üniversite yönetimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimize gerekli destek verilecektir.

Saygılarımla,

Dr. Erdal Özcenk

DAÜ VYK Başkanı"