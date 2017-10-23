DAÜ'deki “Yeniden Kullanım Projeleri Sergisi”ne yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün “Yeniden Kullanım Projeleri Sergisi” yoğun ilgi ile tamamlandı.

2016 - 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Martinengo Burcu’na yönelik olarak, INAR 524 – Tarihi Bina Koruma ve Yenileme – dersinde yükseklisans öğrencilerinin, ders yürütücüsü Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker danışmanlığında ürettikleri kavramsal fikir projeleri ile, ITAS 302 ve INAR 392 öğrencilerinin, ders yürütücüleri Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker, Yrd. Doç. Dr. Münevver Özgür Özersay, öğretim görevlisi yüksek mimar Seyit Ermiyagil ve öğretim görevlisi yüksek mimar Costantinos Economides, araştırma görevlileri Talaa Moghadda, Javad Khodaparast eşliğinde tasarladıkları, yeniden işlevlendirme projeleri 10 – 16 Ekim 2017 tarihleri arasında Martinengo Burcu’nda sergilendi.

Söz konusu sergiyi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Şube Müdürlüğü ekibi de ziyaret etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Gazimağusa Şube Müdürü Hasan Tekel, 16 Ekim 2017 tarihinde ekibiyle birlikte sergiyi ziyaret ederek süreç ve projelerle ilgili olarak DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve proje yürütücüsü öğretim üyeleri tarafından bilgilendirildi.

Ziyaret sırasında ayrıca, Gazimağusa Suriçi’nde yer alan farklı tarihi yapılar için DAÜ İç Mimarlık Bölümü tarafından yeniden kullanım projeleri üretilmeye devam edileceği üzerinde durularak bu çalışmaların Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin çalışmalarıyla paralel olabilmesi adına işbirliği yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs ve hatta Türkiye Cumhuriyeti genelinde AQAS tarafından tek akredite olmuş, köklü bir bölüm olan DAÜ İç Mimarlık Bölümü, topluma hizmet kapsamında birçok proje yürütmektedir. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yürütülen İç Mimarlık programlarının üçüncü sınıf ikinci dönem projesi olan INAR 392 / ITAS 302 İç Mimarlık Stüdyosu IV kapsamında, her dönem Kuzey Kıbrıs’ta yer alan tarihi öneme sahip farklı bir bina için yeniden kullanım projeleri çalışılmaktadır. Bu dersin ana hedefi kültürel mirasa yönelik bir anlayış geliştirmek ve uygun tasarım yaklaşımlarını yenileme projesi olarak uygulamaktır.

Bu bağlamda, endüstri mirası örneklerinden anıt yapılara kadar farklı koruma dereceleri olan yapılar ele alınabilmekte; günümüze kazandırma senaryoları tartışılmakta; çağdaş koruma prensipleri doğrultusunda iç mekan ve yakın çevre tasarımları üretilmektedir. Buna ek olarak, Yüksek Lisans programı’nda yer alan INAR 524 – Tarihi Bina Koruma ve Yenileme – dersinde çağdaş koruma ve yenileme teorileri tartışılırken yine Kıbrıs’ta bulunan kültürel miras değeri olan binalar için senaryolar geliştirilmesi beklenmektedir.