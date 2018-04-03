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DAÜ’de “Matematik Günleri” gerçekleştiriliyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Matematik Kulübü, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Matematik Günleri ile alanında uzman konukları öğrenciler ile buluşturuyor.
DAÜ’de “Matematik Günleri” gerçekleştiriliyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Matematik Bölümü katkıları ile 30 Mart 2018 tarihinde başlayan Matematik Günleri kapsamında Prof. Dr. Mehmet Çağlar “Matematik ve Tiyatro”, Doç. Dr. Mehmetçik Pamuk “Classification of Manifolds – Manifoldların Sınıflandırılması” ve Prof. Dr. Cem Tezer "Confessions of Mathematician – Bir Matematikçinin İtirafları”, 2 Nisan 2018 tarihinde ise Prof. Dr. Osman Cankoy "Yaşam ve Matematik" konulu sunumlar gerçekleştirdi. 
14 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek olan Matematik Günleri kapsamında 4 Nisan 2018 tarihinde Doç. Dr. Hasan Cicioğlu’nun "Atatürk ve Matematik", 6 Nisan 2018 tarihinde ise Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’in "Matematik ve Hayat" konulu sunumları, saat 10:30’da, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirilecek. 14 Nisan 2018 tarihinde ise, saat 11:30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfisi’nde Recep Duranay" Matematik ve Go Oyunu" adlı sunum gerçekleştirecek.

Matematik Dahisi Öğrenciler ile Buluşacak
Öte yandan Matematik Günleri kapsamında DAÜ’ye gelecek olan dünyaca ünlü matematikçi Arran Fernandez öğrenciler ile bir araya gelecek. Fernandez, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 11:30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfisi’nde "Bir Dahinin Kariyeri" konulu sunum gerçekleştirecek. 

Arran Fernandez Kimdir?
1995 yılında İngiltere’de doğdu. 2001 yılında daha yalnızca beş yaşındayken matematik alanında girdiği sınavda en yüksek dereceyi elde eden, yedi yaşında İngiltere’nin en önemli sınavlarından biri olarak görülen GCSE Matematik sınavından A+ aldı. 15 yaşında Cambridge Üniversitesi’ne kabul edilip 1773 yılından bu yana bu üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan en genç kişi olan Arran Fernandez bir zamanlar Isaac Newton’un da eğitim gördüğü Cambridge Üniversitesi’nde, ünlü bilim insanı, kuramsal fizikçi Stephen Hawking’in de kadrosunda olduğu Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik Bölümü’nde doktorasını yapıyor. Araştırmalarını kesirli basamaktan analiz ve analitik sayılar kuramı üzerinde yoğunlaştıran Fernandez, 150 yıldır matematikçileri uğraştıran Riemann hipotezine bir çözüm getirmek için çalışıyor.

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