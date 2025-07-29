DAÜ’den Azerbaycan’a Güçlü Açılım

DAÜ’NÜN AZERBAYCAN AÇILIMLARI DEVAM EDİYOR

DAÜ BAKÜ TANITIM OFİSİ AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tanıtım faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla tanıtım ofisi açtı. Gerçekleştirilen açılış töreni büyük ilgi gördü.

Söz konusu törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vüqar İsgəndərov, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Hedef Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Şəmil Sadiq, Wotmax Şirketi Yöneticisi İlhami Bilgen ve çok sayıda davetli ile resmi yetkililer katılım gösterdi.

Türk Dünyasında Ortak Platformların Gelişmesine Katkı Sağlamayı Amaçlıyor

DAÜ Bakü Tanıtım Ofisi aracılığıyla yalnızca iki ülke arasında değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasında eğitim, bilim ve kültürel alanlarda ortak platformların gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Ortak kültürel mirasın korunması, bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi alanlarda yeni iş birliklerine zemin oluşturması beklenen ofis sayesinde, Türk dünyasındaki gençler arasında anlayış, iş birliği ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

DAÜ, uluslararası vizyonu doğrultusunda yürüttüğü bu tür çalışmalarla sadece akademik alanda değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesine yönelik katkılarını sürdürmeye devam etmektedir.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada: “DAÜ olarak Azerbaycan’daki tanıtım faaliyetlerimizi kurumsal bir yapı altında daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmek amacıyla Bakü Tanıtım Ofisimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu ofis aracılığıyla sadece üniversitemizin eğitim olanaklarını ve vizyonunu tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk dünyasının gençlerini ortak değerler etrafında birleştirecek projelere de zemin hazırlayacağız. Eğitim, bilim ve kültürel alanlardaki iş birliklerini genişleterek iki ülke arasında daha güçlü köprüler kurmayı hedefliyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Azerbaycan'da öğrencilere uluslararası eğitim fırsatları sunan bir lider konumunda olacak. Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimize sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda global iş gücü piyasasında rekabet edebilecek yetkinlikler kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, ayrıca Hedef Şirketler Grubu ve World Opportunities Trading Ltd. (Wotmax Student)’e özel teşekkürlerini ileterek "Bu ofisin açılmasında büyük katkıları bulunan Hedef Şirketler Grubu ve Wotmax'a verdikleri destek için minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türk dünyasında eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine sağladıkları önemli katkılar, yalnızca bu projenin başarısına değil, aynı zamanda Türk coğrafyasındaki üniversiteler ve öğrenciler arasındaki bağların daha da sağlamlaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu süreçte gösterdikleri özverili çabalar için kendilerine en içten takdirlerimi sunuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise gerçekleştirdiği konuşmada yükseköğretim alanında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, “Gençlerin bir araya gelmesini sağlamak önceliklerimiz arasında.” dedi. Çavuşoğlu, KKTC’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenci sayısını artırmak için karşılıklı adımlar atıldığına işaret ederek, “Bakü’de açılan DAÜ Tanıtım Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim vizyonunun Azerbaycan’da daha görünür hale gelmesi açısından son derece anlamlı bir adımdır. Gençlerimizin ortak kültür, tarih ve değerler doğrultusunda buluşması ve geleceğe birlikte yürümesi en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle DAÜ’yü ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.” dedi.

DAÜ Rektörü ile Milli Eğitim Bakanı, DAÜ Mezunlarıyla Bir Araya Geldi

Azerbaycan temasları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, hukuk, mimarlık, işletme ve ekonomi gibi bölümlerden mezun olup Azerbaycan’da etkin görevlerde bulunan DAÜ mezunlarıyla da bir araya geldi.

Söz konusu temaslarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi de Bakan Çavuşoğlu ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’a eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede mezunlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Bakan Çavuşoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ mezunlarının Azerbaycan’da üstlendikleri görevlerle gurur duyduklarını dile getirdi. Her iki isim de mezunların başarılarının üniversitenin uluslararası düzeydeki saygınlığına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, mezunlarla iletişimin güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

DAÜ Rektörü ve Bakan Çavuşoğlu’ndan Büyükelçiliğe Ziyaret

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’ü de ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirmek amacıyla öğrenci ve akademisyen değişimi başta olmak üzere, eğitim alanında ortak hareket etme olanakları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu