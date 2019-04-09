DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

Fakülte ve Yüksekokullar’da ilk 10’a girmeyi başaran 130 öğrenciye 8 Nisan 2019 Pazartesi günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 14:30’da düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi. Törene; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu katıldı.

“Tüm Öğrencileri Tebrik Ederim”

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz diyerek fakülte ve yüksekokul bazında birçok öğrencinin üstün başarı gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Oğurlu, DAÜ olarak ilk 10’a girmeyi başaran öğrencileri nakdi destek ile ödüllendirdiklerini belirterek tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiklerini bildirdi. Öğrencilerin elde etmiş oldukları başarılarda emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Oğurlu, öğrencilerin aldıkları nakdi ödülü iyi yerlerde kullanmalarını temenni etti.

Ardından Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler tarafından İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencisi Suhayl Ahmed Miftah Alsuwaydı, Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Ceylin Pınar Akartuna ve Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Reza Mehrad’a temsili çek takdiminde bulunuldu. Tören öğrencilerin Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti.

Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.