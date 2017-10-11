DAÜ'den dev işbirliği!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile İran Grafik Tasarımcılar Birliği arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, iş birliği anlaşması çerçevesinde 6-9 Ekim 2017 tarihleri arasında Tahran’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İran Grafik Tasarımcılar Birliği arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde karşılıklı projeler, konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve ortak sergiler gerçekleştirilecek. Anlaşmaya göre kurumların akademik iş birliğinin yanı sıra alanında profesyonel üyeler ve araştırma grupları arasında da ortak çalışmalar yapılması planlanıyor. Anlaşmada İran Grafik Tasarımcılar Birliği’ni, Birlik Başkanı Ebrahim Haghighi temsil etti.

VISUAL SABOTAGE (GÖRSEL SABOTAJ)

Ziyaret kapsamında Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Vije School of Visual Communication (Vije Görsel İletişim Akademisi) öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katıldığı “Visual Sabotage” (Görsel Sabotaj) adlı bir seminer ve atölye çalışması da gerçekleştirdi. Seminer ve atölye çalışması katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

KKTC’YE DAVET

Ziyaret kapsamında ayrıca İran’ın ilk animasyon film çalışmalarından bazılarını gerçekleştiren ve surrealist resim alanında duayen kabul edilen Ali Akbar Sadeghi ile de bir görüşme gerçekleştirilip KKTC’ye davet edildi.