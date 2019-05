DAÜ’den dünyayı bir araya getiren görkemli etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) en büyük ve en renkli kültürel festivallerinden biri olan DAÜ Uluslararası Gece 2019, Gazimağusa Surlariçi Namık Kemal Meydanı’nda, 113 farklı ülkeden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Dünya’nın dört bir yanından pek çok öğrenciyi bir araya getiren ve bu yıl 18.’si düzenlenen geleneksel gecede öğrenciler kültürel danslarını, şarkılarını ve mutfaklarını sergiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı ile kültür dernekleri katkılarıyla saat 20:00’de başlayan etkinlikte farklı kültürlerden birçok öğrenci kaynaşma imkanı buldu.

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova gecenin açılış konuşmasını gerçekleştirerek, tüm katılımcılara ve etkinlik sponsorlarına teşekkürlerini iletti.

Yerel Kıyafetler Dikkat Çekti

Ziyaretçiler, DAÜ’nün farklı ülkelerden gelen öğrenci birliklerinin stantlarını ziyaret etme fırsatı yakaladı. Çeşitli Öğrenci Birlikleri tarafından açılan stantlarda bu ülkelerin yerel tanıtımı yapılırken, etkinlikte pek çok dans performansı sergilendi. Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler, kültürel çeşitliliğin tadını çıkardı. Etkinlik programı kapsamında, DJ Milad, DJ Aydın, Kıbrıs Türk Halk Dansları ile Türkiye Halk Dansları ekiplerinin folklor gösterileri, Kian, Kongolu Öğrenciler Birliği, İranlı Öğrenciler Birliği, Pakistanlı Öğrenciler Birliği, Ozi ve Youngstar’ın müzik performansları, DAÜ Dans Topluluğu’nun Latin Dans Şovu, Çadlı Öğrenciler Birliği, Big 5, Filistinli Öğrenciler Birliği, Nijeryalı Öğrenciler Birliği, Ürdünlü Öğrenciler Birliği, Pakistanlı Öğrenciler Birliği ve Azerbaycan Öğrenciler Birliği’nin yerel dans şovları gerçekleştirildi.

Etkinlik; Ramen Yurdu, Akdeniz Yurdu, Alfam Yurdu, Golden Plus, Pop Art Dorm, Novel Center Point, Nural Dorm, New Form Gym, Palm Beach Hotel, Port View Hotel, Salamis Hotel, İtimat, Turkcell, Lala Mustafa Paşa Gym, Ekor, DAÜ-KOOP, Table D’Hote, Roof Restaurant, Happily, White Queen, Koton, Citymall, Bianchi Cafe, Yojo Cafe, Oriento Cafe, Solmaz, Gymaholic, Rouge 21, Deniz Plaza ve Strike Zone sponsorluğunda düzenlendi.