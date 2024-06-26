DAÜ’den Erken Kayıtta %10 İndirim Müjdesi

DAÜ’DEN ERKEN KAYITTA İNDİRİM MÜJDESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak olan tüm öğrencilere yönelik yeni bir harç indirim kararı aldı. Söz konusu karara göre; KKTC uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut öğrenciler kayıtlarını en geç 8 Temmuz 2024 Pazartesi gününe kadar öğrenim harçlarını peşin olarak ödeyerek yapmaları durumunda, net harç ödemeleri üzerinden %10 indirimden faydalanabilecekler.

Farklı burs ve indirim politikalarıyla öğrencilerini her zaman desteklemeye çalışan DAÜ, söz konusu indirim kararı ile öğrencilerin eğitim maliyetlerini düşürerek öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamayı ve eğitim süreçlerinde karşılaştıkları mali yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.

DAÜ’ye Kayıt Koşulları

DAÜ’ye KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak olanların indirimli kayıt ücretinden yararlanması için 4 adet vesikalık fotoğraf, diplomanın aslı ile 6 adet fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi ve eğitim ücreti dekontu ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Kayıtlar ile ilgili detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabilir.