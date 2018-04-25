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DAÜ’den festival tadında Rock’n EMU etkinliği 

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek.
DAÜ’den festival tadında Rock’n EMU etkinliği 

27 Nisan 2018 Cuma günü, 16:30 – 01:00 saatleri arasında, DAÜ Stadyumu`nda yer alacak olan etkinliğin hazırlıkları hızla devam ediyor. 

Rock Şöleni Yaşanacak
Her yıl büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir çok rock grubu ve sanatçısının konserleri yer alacak. DAÜ Müzik Kulübü ile Türkiye’nin ünlü rock sanatçıları Vera, Son Feci Bisiklet, Adamlar, Aylin Aslım, Yüksek Sadakat, Manuş Baba, Feridun Düzağaç ve Bulutsuzluk Özlemi, saat 16:30’dan itibaren DAÜ Stadyumu’nda rock severlere konserler verecek. Girişin ücretsiz olacağı etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

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