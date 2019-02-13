DAÜ’den Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, “1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek olan sempozyumun ana teması, “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler” olarak belirlendi. Sempozyum Başkanlığı’nı DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Yüksel’in gerçekleştireceği sempozyum, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyondaki gelişmeleri gündeme getirmeyi ve gerek fizyoterapistler, gerekse de ortopedik cerrahların katılımı ile gerçekleştirilecek olan çeşitli oturumlarda bilgi paylaşımında bulunmayı hedefliyor.

3 Gün Sürecek

Sempozyumun birinci günü, açılış konuşmaları ve müzik dinletisi ile başlayacak. Saat 10:30’da Prof. Dr. Bülent Atilla tarafından “Ortopedi Fizyoterapi İş Birliği” başlıklı konferans verilecek. Birinci gün; 11:00 – 12:30 saatleri arasında “Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarının Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı birinci panel, 14:00’te Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından verilecek “Ortopedik Cerrahi Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları” başlıklı konferans, “Ayak Bileği Bağ ve Tendon Yaralanmaları” başlıklı ikinci panel ile sözlü bildiri sunumlarının ardından tamamlanacak.

İkinci günde ise “Omurga: Disk Patolojileri”, “ Diz Artroplastilerinde Güncel Yaklaşımlar”, “PFS Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar” ve “Sporcu Omzu ve Rehabilitasyonu” başlıklı panellerde alanında uzman akademisyenler son gelişmeleri değerlendirecek. İkinci gün sözlü bildiri sunumları ile tamamlanacak. Sempozyumun üçüncü gününde çeşitli çalıştaylar yer alacak. Sempozyum programı, üçüncü günde Yrd. Doç. Dr. Levent Eker’in “Doğru Araştırma Deseni Nasıl Belirlenir?”, Uzm. Fzt. Kadriye Balcı Tombak’ın “Schroth Yöntemiyle Skolyoz Değerlendirmesi ve Tedavisi”, Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır’ın “Ortopedik Rehabilitasyonda Tai Chi Uygulamaları” ve Prof. Dr. Nur Tunalı’nın “Refleksoloji” başlıklı çalıştayları ile tamamlanacak. Sempozyuma gönderilecek olan bildiri özetleri, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) isimli akademik dergide yayımlanacak. Bildiri gönderimi için son gün ise 1 Mart 2019 olarak belirlendi. Sempozyuma katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.