  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

DAÜ’den Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu
DAÜ’den Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, “1. Ulusal Doğu Akdeniz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek olan sempozyumun ana teması, “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler” olarak belirlendi. Sempozyum Başkanlığı’nı DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Yüksel’in gerçekleştireceği sempozyum, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyondaki gelişmeleri gündeme getirmeyi ve gerek fizyoterapistler, gerekse de ortopedik cerrahların katılımı ile gerçekleştirilecek olan çeşitli oturumlarda bilgi paylaşımında bulunmayı hedefliyor.

3 Gün Sürecek

Sempozyumun birinci günü, açılış konuşmaları ve müzik dinletisi ile başlayacak. Saat 10:30’da Prof. Dr. Bülent Atilla tarafından “Ortopedi Fizyoterapi İş Birliği” başlıklı konferans verilecek. Birinci gün; 11:00 – 12:30 saatleri arasında “Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarının Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı birinci panel, 14:00’te Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından verilecek “Ortopedik Cerrahi Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları” başlıklı konferans, “Ayak Bileği Bağ ve Tendon Yaralanmaları” başlıklı ikinci panel ile sözlü bildiri sunumlarının ardından tamamlanacak.

İkinci günde ise “Omurga: Disk Patolojileri”, “ Diz Artroplastilerinde Güncel Yaklaşımlar”, “PFS Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar” ve “Sporcu Omzu ve Rehabilitasyonu” başlıklı panellerde alanında uzman akademisyenler son gelişmeleri değerlendirecek. İkinci gün sözlü bildiri sunumları ile tamamlanacak. Sempozyumun üçüncü gününde çeşitli çalıştaylar yer alacak. Sempozyum programı, üçüncü günde Yrd. Doç. Dr. Levent Eker’in “Doğru Araştırma Deseni Nasıl Belirlenir?”, Uzm. Fzt. Kadriye Balcı Tombak’ın “Schroth Yöntemiyle Skolyoz Değerlendirmesi ve Tedavisi”, Yrd. Doç. Dr. Özge Çakır’ın “Ortopedik Rehabilitasyonda Tai Chi Uygulamaları” ve Prof. Dr. Nur Tunalı’nın “Refleksoloji” başlıklı çalıştayları ile tamamlanacak. Sempozyuma gönderilecek olan bildiri özetleri, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) isimli akademik dergide yayımlanacak. Bildiri gönderimi için son gün ise 1 Mart 2019 olarak belirlendi. Sempozyuma katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-Sem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor07 Şubat 2019 Perşembe 14:30
  • DAÜ – BTYO ile KTEMB Ortak Sertifikasyon Eğitimi Programı başladı06 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
  • DAÜ sağlık bilimleri fakültesi mezunları paramedik kadrosunda işe başladı04 Şubat 2019 Pazartesi 15:00
  • DAÜ-Sem Lefkoşa’da sertifika töreni düzenledi01 Şubat 2019 Cuma 14:55
  • DAÜ “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı öğrenci kabul ediyor01 Şubat 2019 Cuma 12:25
  • Dünya şampiyonu DAÜ öğrencisi Aysu Dursun uluslararası yarışmaya hazırlanıyor01 Şubat 2019 Cuma 11:10
  • DAÜ ile RDÜ arasinda iş birliği protokolü imzalandı31 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Etti31 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  • Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden bir başarı daha!30 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  • “DAÜ’nün Ayak İzlerini Dünyaya Taşıyacağız”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti