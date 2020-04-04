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DAÜ’den Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’na destek

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DAÜ’den Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’na destek
DAÜ’den Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’na destek

DAÜ’den Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’na destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) önderliğinde Gazimağusa Devlet Hastanesi içerisinde COVID-19 testleri yapılacak MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın kurulumu için çalışmalar sona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı ve hastane Başhekimi Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun destekleri ile kısa zamanda hayat bulan laboratuvara; DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, DAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran, DAÜ Tıp Fakültesi’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı ve K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi DNA Laboratuvarı Yöneticisi Dr. Cemal Gürkan bilimsel destek veriyor. DAÜ Tıp Fakültesi’nden Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Özge Cumaoğulları Eker söz konusu ekipte COVID-19 testlerini yürütecek ekibe önderlik edecek. Söz konusu laboratuvar COVID-19 testlerinin daha geniş bir kitleye ulaşması hedefi ile kuruldu.

 

Biyogüvenlik Önlemleri Oluşturuluyor

MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) standartları gözetilerek biyogüvenlik önlemleri oluşturuluyor. Altyapısı ülkedeki mevcut imkanların değerlendirilmesi ile oluşturulan laboratuvarda, hastane imkanları ve bağışlarla eksiklikler hızla tamamlanıyor. Şu anda sertifikalı kitlerin ve sarf malzemelerinin siparişleri verilen laboratuvarda RT-PCR testleri iki cihazla aynı anda yapılması planlandığından, kapasitenin yüksek tutulması hedefleniyor. Öncelikle ileri COVID-19 tanısında kullanılan RT-PCR testlerini yapacak olan bu laboratuvar, ileriki dönemde ihtiyaç duyulan diğer testleri de yapabilecek. Önümüzdeki hafta başlayacak validasyon çalışmalarının ardından laboratuvarın en yakın zamanda hizmete başlaması planlanıyor. Laboratuvara maddi destekte bulunmak isteyenler Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirler.

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