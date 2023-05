DAÜ’den Kıbrıs Gazetesi’ne Yalanlama!

Çeşitli basın organlarında 16 Mayıs 2023 tarihinde yer alan “DAÜ’de Zor Günler!” başlıklı haber ve haber içeriğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Haber içeriğinde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit amaçlı haberi yapan gazetecinin DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı olarak bana ulaştığı doğru olmakla birlikte, bu bilgilerin benim tarafımdan verilmesi ve/veya paylaşılması mevzuu bahis değildir.

Üniversitemizin Dünya standartlarında bir eğitim kurumu olduğu dikkate alındığında, mevzuat tahtında emeğinin karşılığını alan her çalışanın, her bir kuruşu hak ederek aldığını ve helal olduğunu, diğer yandan mali açıdan zor günlerden geçtiğimiz gerçeği ışığında tüm tarafların ortak iradeleriyle, birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntılı süreci aşacağımıza inancımın tam olduğunu, Dünya listelerinde bulunan DAÜ’nün, kurumsal ve akademik etik dahilinde çalışmayı her zaman ön planda tutacağını, bilimsel, akademik, etik, hukuki ve toplumsal duyarlılıkları çerçevesinde hareket etmekte olan DAÜ’nün bazı basın organlarında zarar görmemesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu üniversitemiz kamuoyuna bildiririm.

Saygılarımla,



Dr. Erdal Özcenk

VYK Başkanı