Küresel İklim Grevi adıyla, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Etkileşim Kulübü tarafından DAÜ kampüsünde gerçekleştirilen eylemde, “İklimi Değil Sistemi Değiştir” mesajı verildi. Moleküler Biyoloji Kulübü ve Sinema Kulübü başta olmak üzere, DAÜ’deki çeşitli öğrenci kulüplerinin de destek verdiği eylemde, Türkçe ve İngilizce bildiriler okundu. Eyleme katılanlar “Oksijen Üreten Yeşile Destek” mesajı vermek için okul bahçesine bir adet çam ağacı dikti. Eylemciler slogan atarak kampüste üniversitenin ana giriş kapısına kadar yürüyüş düzenledi. Küresel İklim Grevi adı verilen eylem sırasında okunan bildiride, eylemin özellikle tüketimi arttıran ‘Kara Cuma’ günü düzenlendiğine dikkat çekildi.