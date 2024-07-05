DAÜ’den Mezunlara Özel Resepsiyon

Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nin ardından düzenlenen söz konusu resepsiyona DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, mezunlar, başarılarında payı olan veliler ile DAÜ akademik ve yönetsel personel katıldı.

Mezun öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği resepsiyonda mezunların ve velilerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de Kıbrıs kültürünün bir parçası olan halk danslarını yakından görmeleri adına İnönü Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu folklor gösterisi gerçekleştirdi.

Folklor gösterisinin ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’den mezun olma başarısını gösteren öğrencileri ve onların başarısında emeği geçen velilerini kutladı. Prof. Dr. Kılıç, öğrenci velilerine DAÜ’ye güvendikleri için teşekkür ederek, öğrencilerin DAÜ kalitesinde akademik olarak donanımlı birer uzman olarak mezun olduklarına vurgu yaptı. Öğrencilere gelecek hayatlarında dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar DAÜ mezunu olmalarının avantajını göreceklerini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, mezunlara, ailelere ve tüm personele keyifli bir gece diledi.

Geceye katılanlar, Deniz Feneri müzik grubunun seslendirdiği parçalar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler. Öğrenciler ve aileler gece boyunca resepsiyona özel olarak hazırlanan mezuniyet panosu önünde anı fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.