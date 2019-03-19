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DAÜ’den mezunlarına AB projesi çerçevesinde istihdam ve staj olanağı

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DAÜ’den mezunlarına AB projesi çerçevesinde istihdam ve staj olanağı
DAÜ’den mezunlarına AB projesi çerçevesinde istihdam ve staj olanağı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk ekonomisinde yeterli vasıflı iş gücünün sağlanması için mesleki eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak için yürütülen üç yıllık kapasite geliştirme projesinin sonuçlarını verdiği belirtildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında başlayan VETLAM (VocationalEducation, Training andLabour Market) projesi, diğer proje bileşenlerinin önceki başarılı uygulamalarına dayanarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile yakın iş birliği içinde bir Pilot Staj Programı (PIP) geliştirdi.

VETLAM projesi kapsamında DAÜ'nün Mühendislik ve Turizm Fakülteleri mezunları iyi seçilmiş şirketler ve konaklama işletmelerinde eğitimlerini tamamlayarak düzenlenen sertifika töreni ile belgelerini aldı. 

SERTİFİKA TÖRENİ DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninde projeye katılan Mühendislik Fakültesi mezunları için konuşma yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, projenin ülke ekonomisine katkı sağlama yönündeki önemine dikkat çekerek, projeye destek olan firma yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Hocanın’ın ardından konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, VETLAM  projesi hakkında detaylı bilgiler vererek projenin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm sektöründe projeye destek veren konaklama işletmelerine ve proje koordinatörleri olan Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren ile Turizm Fakültesi Staj Koordinatörü Uzm. Koral Karamanoğlu’na katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tören, eğitimi tamamlayan mezunlar ve katkı sağlayan öğretim üyeleri ile uzmanlara verilen sertifikaların ardından katkı sağlayan işletmelere GÜRDAĞ Trading&Industry Ltd.,ShipyardFamagusta Ltd., YONPAŞ ForestProductsIndustry&Trade Ltd., Limak Deluxe Hotel, Salamis Bay Conti Resort Hotel ve Elexus Hotel’e  sertifikaların verilmesi ile sona erdi.

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