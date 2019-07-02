DAÜ’den mezunlarına ve ailelerine özel resepsiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde; 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 19:00’da, DAÜ Rektörlük binası havuz başında mezun olan öğrenciler ve aileleri için geleneksel Mezuniyet Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, mezunlara profesyonel ve akademik yaşamlarında başarılar dileyerek fazlasıyla hak ettikleri bu gecede gönüllerince eğlenmelerini diledi.

Resepsiyonda konser veren Bossa Nova Jazz Müzik Grubu, performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mezunlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte kendilerini jazz müziğin hareketli ezgilerine kaptırarak, doyasıya dans etti. Gecede, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından 40. Yıl pastası da kesildi.