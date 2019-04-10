DAÜ’den Mısırlı öğrencilerine özel gece

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda organize edilen Mısır Gecesi’nde, özellikle Mısırlı öğrenciler bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Gecenin açılışında bir konuşma yapan Mısırlı Öğrenciler Birliği Başkanı Yousef Mohammed, öncelikle organizasyonda emeği geçen DAÜ personeline teşekkür etti. Yousef, öğrenci arkadaşlarına akademik yaşantılarında olduğu kadar sosyal yaşantılarında da başarılar dileyerek, Mısır kültürünü ülkelerinden çok uzakta olsalar da yaşatmaya devam ettiklerinden dolayı teşekkür ve minnetlerini iletti.

Kültürel Etkinlikler Yapıldı

Çok sayıda Mısırlı öğrencinin yanı sıra, diğer ülkelerden de pek çok öğrencinin katıldığı etkinlikte, Mısırlı öğrenciler katılımcılara yöresel yemeklerinden ikram etti. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın girişine konulan firavun figürlü görsel, katılımcıların oldukça dikkatini çekti. Katılımcılar Mısır’ın antik kültürünü temsil eden görselin önünde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gece, özel video gösteriminin ardından tiyatro, müzik ve rap performanslarının sergilenmesi ile devam etti. Öğrenciler uzun saatler boyunca görkemli gecenin keyfini çıkardı.