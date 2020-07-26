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DAÜ’den öğrencilerine önemli duyuru

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DAÜ’den öğrencilerine önemli duyuru
DAÜ’den öğrencilerine önemli duyuru

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıracak öğrenciler, devlet tarafından sunulan bir dizi imkandan yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında, tüm öğrencilere devlet tarafından bir banka kartı verilecek. Öğrenciler bu kart ile temassız alışveriş yapabilecek ve dünyanın her yerinde para çekebilecek. Aynı zamanda kartın istenen başka banka kartları ile entegre olabilme özelliği ve öğrencilerin finansal hareketlerini izleyebilecekleri bir yazılımı da olacak. Bu sayede öğrenciler tek bir kart ile kampüs içi ve dışında alışverişlerini yapabilecek. Söz konusu kartı kullanan tüm öğrenciler, alışverişlerinde kendilerine sunulan indirimlerden de faydalanabilecek. Buna ek olarak, DAÜ ve ülkemizdeki tüm üniversitelere 2020-2021 Akademik Yılı’nda yeni kayıt olan öğrencilerin banka kartlarına devlet tarafından 500 TL tutarında yardım ücreti yatırılacak.

 

Girişte PCR Testi

Diğer yandan, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren adaya gelecek öğrencilere Ercan Havaalanında ücretsiz bir PCR Testi yapılacağı ve KKTC’ye giriş yapabilecekleri belirtilmiştir.

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