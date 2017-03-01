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DAÜ’den önemli bir eğitimci /sosyal girişimci geçti

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DAÜ’den önemli bir eğitimci /sosyal girişimci geçti
ERG ve AÇEV Danışma Kurulu Üyesi Batuhan Aydagül, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi’nin konuğu oldu.

“Eleştirel Yaratıcılık Penceresinden” başlıklı konuşmasıyla büyük ilgi toplayan Aydagül, kariyer geliştirmede iş hayatı ile özel hayatın etkileşiminin önemini vurguladı. Kariyer yolcuğunda insanın karşısına çıkan engellerden bahsederken, kişinin hatalarından ders alarak daha iyi yerlere gelebileceğini ifade eden Aydagül, daha sonra Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti. Gerçekleştirdikleri projelerin başlıcalarından olan Müfredat Reformu, Öğretmen Eğitimi ve Öğretmen Ağı gibi projelere değinen Aydagül, bu projelerde genel amacın öğretmenlerin eğitimi, velilerin bilinçlendirilmesi, kurumsal olarak okulların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve öğretmenler arası dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Batuhan Aydagül konuşmasını tamamladıktan sonra katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Söyleşi, DAÜ İlköğretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Y. Üstün’ün plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.

 

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