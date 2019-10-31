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DAÜ’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline hizmet içi eğitim semineri

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DAÜ’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline hizmet içi eğitim semineri
DAÜ’den Rauf Denktaş Üniversitesi personeline hizmet içi eğitim semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü, Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) personeline 7 – 17 Ekim 2019 tarihleri arasında hizmet içi eğitim seminerleri verdi. DAÜ ve RDÜ arasında gerçekleşen iş birlikleri doğrultusunda verilen hizmet içi eğitim seminerlerinde sertifika alma hakkı kazanan RDÜ personeline 30 Ekim 2019 Çarşamba günü, saat 16’00’da DAÜ Rektörlük Ofisi’nde düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Hizmet içi eğitimler; Birimler Arası Yazışma Prensipleri ve Dosyalama, Kütüphane Kayıt ve Borçlandırma Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler, Mevzuat Yönetimi ve Kayıt Kabul İşleri konularında verildi.

 

40 yıllık eğitim-öğretim tecrübesini kurumsal iş birlikleri kurarak paylaşan DAÜ, çeşitli konularda sertifika programları, kurslar ve seminerler düzenleyerek bireylerin yaşam boyu öğrenimine katkı koymaya devam ediyor. Gerçekleşen sertifika töreninde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ olarak amaçlarının kurulan diğer üniversitelerin de belli bir olgunluğa ulaşabilmesine ve DAÜ’nün dünyada gösterdiği niteliksel bağlamdaki olgunluğa onların da erişebilmelerine yardımcı olmak olduğunu kaydetti. DAÜ ile kurdukları bu iş birliği için teşekkür eden Prof. Dr. Osam, gençlerin yetiştirilmesine DAÜ’nün de katkı koymasından dolayı duyduğu mennuniyeti dile getirdi. Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da sözlerine DAÜ’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek başladı. DAÜ’nün “THE” sıralamasındaki başarısına değinen Prof. Dr. Bıçak, elde edilen başarının önemini vurgulayarak Prof. Dr. Osam’ı ve ekibini tebrik etti. RDÜ’nün yeni kurulan bir üniversite olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bıçak, RDÜ hakkında bilgiler aktardı. DAÜ’nün KKTC’deki üniversitelerin amiral gemisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bıçak, yeni kurulan üniversitelerin kaliteli eğitim vermeleri konusunda DAÜ’den öğrenecek ve yararlanacakları bir çok konu olduğunun da altını çizdi. Prof. Dr. Bıçak konuşmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın resminin yer aldığı dokuma portre halı takdiminde bulundu.

 

Hizmet içi eğitim kapsamında çeşitli konularda eğitim alan RDÜ personeli ise şu isimlerden oluşuyor:

 

Ayşe Şensoy (Birimler Arası Yazışma Prensipleri ve Dosyalama,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler), Ticen A. Özraşit (Birimler Arası Yazışma Prensipleri ve Dosyalama), Faysal Güden (Mevzuat Yönetimi), Dr. Mustafa Avcın (Mevzuat Yönetimi), Hamidreza Monibi (İnsan Kaynakları Yönetimi), Dilara Rasulova (Kütüphane Kayıt ve Borçlandırma Sistemi), Zhaniya Rakhimova (Mali İşler), Yusuf Yıldız (Kayıt Kabul İşleri)

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