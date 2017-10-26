DAÜ’den rekor kan bağışı

20 bini aşkın öğrencisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kan bağışı kampanyalarında önemli bir rol oynayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası yararına kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
24 Ekim 2017 Salı günü, 10:30 – 16:00 saatleri arasında, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen kan bağışı etkinliğine rekor ilgi vardı. Gerçekleştirilen etkinlik sonunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na toplam 83 ünite kan bağışı yardımı yapıldı. Böylece DAÜ, bugüne kadar ülke genelinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliklerinde en yüksek kan bağışının elde edilmesine katkı koyarak rekor kırdı. KKTC’de sık görülen Thalassemia hastalığı konusunda farkındalık yaratan DAÜ, topluma hizmet amacıyla yola çıktığı kan bağışı etkinliklerini sürdürmeye devam edecek.
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