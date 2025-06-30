DAÜ’den Sağlık İçin Girne’de Kültür ve Spor Buluşması

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında 12 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla Girne’de kültür ve spor temalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

DAÜ TOPLUMSAL DUYARLILIK MERKEZİ’NDEN SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ KAPSAMINDA GİRNE GEZİSİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Turizm Fakültesi ve Turizm Kulübü iş birliğinde farklı bölümlerden öğrencilerin de katılımıyla, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında Girne’ye kültür gezisi düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin Kıbrıs’ın kültürel mirasını tanımaları, fiziksel aktivite yoluyla sağlıklı yaşam bilincini desteklemeleri ve takım oyunları aracılığıyla sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

12 farklı ülkeden DAÜ’lü öğrencilerin katıldığı etkinlikte, yürüyüş ve top oyunları gibi egzersiz temelli aktivitelerin yanında, müze ve tarihî mekân ziyaretlerine de yer verildi. Gezi kapsamında; Hz. Ömer Türbesi, Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, Girne Yat Limanı, Girne Çarşısı ve geleneksel Kıbrıs mutfağının deneyimlendiği Latomia 1933 isimli restoran, gezinin önemli durakları arasında yer aldı.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir düzenledikleri etkinliği şu sözleri ile değerlendirdi: “Sağlık İçin Hareket Et Günü’nde yabancı öğrencilerimizle birlikte Girne’nin tarihi sokaklarında yürüyüş yaptık, müzeleri gezerek yeni bilgiler öğrendik, açık havada top oynayıp eğlenceli vakit geçirerek hem bedenimizi hem de zihnimizi hareketlendirdik.’’