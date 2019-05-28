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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ’den Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine büyük fırsat

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DAÜ’den Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine büyük fırsat
DAÜ’den Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine büyük fırsat

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, Dünya’nın en önemli üniversiteleri arasında yer alan Virginia Tech Üniversitesi ile imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde öğrenimlerini ABD’de sürdürebilme imkanı yakaladı. ABD’nin üçüncü en iyi Otelcilik ve Turizm Programı’nda öğrenim görebilecek olan DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri, üç yılı DAÜ’de, bir yılı ABD’de olmak üzere eğitimlerini tamamlayacak. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası akademik iş birliği anlaşmalarının öğrencilerin gelişimine yaptığı katkılar yanında, uluslararasılaşma hedefine ulaşmada önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.

 

“Eğitim Kalitesine Duyulan Güven”

Prof. Dr. Kılıç, ilk üç yılını DAÜ Turizm Fakültesi’nde tamamlayan öğrencilerin, son yıllarını ABD’de sürdürebileceklerini, ayrıca arzu eden öğrencilerin Virginia Tech Üniversitesi’nde yüksek lisans programlarına devam etme şansını elde edeceklerinin altını çizdi. Anlaşmanın 3+1+1 şeklinde yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, sadece ABD’nin değil, aynı zamanda Dünya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Virginia Tech ile yapılan anlaşmanın DAÜ’de verilen eğitime duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu ve bu durumu kendileri için ayrıca bir gurur vesilesi olarak gördüklerini vurgulayarak, dördüncü yıl için ABD’ye gidecek öğrencilerin hem vizyon, hem de gelişim olarak önemli deneyimler elde edeceklerini, bunun yanında eğitim ücreti olarak ayrı bir ücret ödemeyeceklerinin de altını çizdi.

 

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