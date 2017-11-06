DAÜ’den Türkiye’nin en büyük projelerine uzanan bir başarı öyküsü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2010 – 2011 Akademik Yılı, Güz Dönemi mezunu Erdem Salman, genç yaşına rağmen Türkiye’nin sayılı mimarlarından biri olmayı başardı.

2011 yılında DAÜ’den mezun olmasının ardından ilk etapta aile firmasında çalışmaya başlayan Salman, 2011 yılının Temmuz ayında kendi firmasını kurma kararı aldı. Başta kendisine piyasaya yeni çıkmış genç bir mimar gözüyle bakıldığını, ancak çeşitli projelerde çalıştıkça kendisini kanıtlamayı başardığını belirten Salman, alanıyla ilgili elde ettiği bu özgüvenin DAÜ’de aldığı eğitim sayesinde oluştuğunu vurguladı.

TCDD Hızlı Trenlerinin Buzlanma Problemini Çözdü

Her zaman başarı odaklı ve profesyonel iş planlamalarıyla çalıştığını aktaran Salman, mimarlık mesleğinin proje kısmından uygulama kısmına geçme kararı alarak, 2012 yılında aldığı uluslararası projenin kendisinde hâlihazırda mevcut olan özgüveni daha da arttırdığını belirtti. Salman, bu projede dünyada ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait hızlı trenlerin buzlanma problemini çözmeyi başardı. Uzun yıllardır hızlı trenler üzerinde soğuk hava şartları sebebiyle oluşan buzlanma sıkıntısını çözmek amacıyla sıcak su püskürtme veya el ile manüel olarak temizleme gibi çeşitli girişimlerde bulunan TCDD, DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Erdem Salman’ın geliştirdiği Hızlı Trenlerde Buz Çözme ve Buz Önleme Projesi sayesinde bu sıkıntısından kurtuldu.

Yurtdışından İş Almaya Başladı

Salman, söz konusu projeyi gerçekleştirirken DAÜ’de aldığı araştırma odaklı İngilizce eğitimin kendisine büyük katkı sağladığının altını çizerek, “Dünyada hızlı trenlerde buzlanmaya karşı ne gibi önlemler alındığını araştırmaya başladığım zaman; başta İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde birçok firmanın bu konuda çalıştığını öğrendim ve bu firmalarla irtibata geçtim. Farklı uygulamaları değerlendirirken bu problemi daha ekonomik bir yolla çözebileceğimi düşünerek kendi sistemimi geliştirdim. Geliştirdiğim sistem şu anda Ankara ve Konya’da bulunan TCDD’ye ait hızlı trenlerde kullanılıyor. Artık trenlerimiz daha güvenli. Projenin başarılı olmasının ardından patentini aldım ve katıldığım fuarlarda gördüğüm büyük ilgi ile Polonya, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde bulunan hızlı trenlerdeki buzları çözme ve önleme projeleri için sözleşmeler imzaladım. Bunun üzerine işimi bir adım daha ileriye taşımaya karar verdim ve Türkiye’de yapım işleri almaya başladım” dedi.

Staja Kabul Edilmemişti, Şimdi Ortak Projede Çalıştı

2009-2010 Akademik Yılı’nda DAÜ’de öğrenimini sürdürürken gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğinde, yine DAÜ mezunu olan ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık şirketlerinden Tabanlıoğlu Architects firmasının ortağı Salih Yılgörür ile tanışma imkanı bulan Erdem Salman, bu sayede Tabanlıoğlu Architects firmasına staj başvurusunda bulundu. Ancak yeterli kontenjan olmadığı için staja kabul edilmeyen Salman, çok istediği bu staj imkânından yararlanamadığı için çok üzülüyordu. Yıllar sonra müteahhitlik sektöründe Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde altyapı ve üstyapı ihaleleri kazanan ve 25-26’lı yaşlarında tecrübeli şirketlerle rekabet eder hale gelen Erdem Salman, Anadolu’nun en büyük Kongre Merkezi ihalesini kazandı.

Oldukça zor bir proje olan ve Konya’da bulunan Selçuklu Kongre Merkezi’nin ihalesini kazanan Erdem Salman, projenin çizimlerinin Tabanlıoğlu Architects firması tarafından çizildiğini gördü. 28 yaşında staj yapma hayalleri kurduğu firmayla ortak projede çalışma fırsatı bulan Salman, projeyi 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Projenin açılışı; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 7 bakan ve 30’a yakın milletvekili ve bürokratlar tarafından gerçekleştirildi. Genç yaşında böyle bir başarıyı elde edebildiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Salman, 2011 yılında tek başına kurduğu firmayı şu anda 14 şantiyesi, 371 milyon TL’lik iş hacmi ve 1,200 çalışanı olan bir şirket haline getirdiğini vurguladı.

“DAÜ Mezunlarını Tercih Ediyoruz”

DAÜ’den mezun olacak mimarlık öğrencilerine iş hayatlarında her zaman başarı endeksli olmaları ve iş disipliniyle ilerlemeleri tavsiyesinde bulunan Erdem Salman, “Firmamıza bir personel alacağımızda her zaman DAÜ mezunlarını öncelikli olarak tercih ediyoruz. Şu anda ekibimizde 15 civarında DAÜ mezunu arkadaşımız çalışıyor. Yeni mezunların önünü açmak ve onlara imkân sağlamak istiyorum. Kendileri bize staj ve iş başvurusunda bulunabilirler” diye konuştu.