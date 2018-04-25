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DAÜ’den Uluslararası Enerji Kongresi’nde önemli temsiliyet 

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DAÜ 16 – 18 Nisan 2018 tarihlerinde Kazakistan’ın eski başkenti ve en büyük şehri Almatı’da düzenlenen “Reel ve Finansal Sektörlerde Jeopolitik Değişimleri Anlamak” konulu 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’nde (EFE 2018) temsil edildi.
DAÜ’den Uluslararası Enerji Kongresi’nde önemli temsiliyet 

Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen akademisyenlere ve uzmanlara, başta Avrasya bölgesi olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin reel ve finansal sektörlerinde jeopolitik kaymaları ve finansal sektörler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik tartışma fırsatı sunan kongreye, 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Hindistan, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Gürcistan gibi ülkelerden 90 akademisyen ve uzman katıldı. Konferansta, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu temsil etti.

Prof. Dr. Yorucu, iki ayrı oturumda “Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Zenginlikleri ve Bölgesel İş Birliği” ve “Wavelength Metodolojisi Kullanılarak Ekonomik ve Politik Dengesizliklerin LNG İthalatı Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Japonya Konusu” başlıklı iki sunum gerçekleştirdi.

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