DAÜ’den yurtta kalan öğrencilere her gün ücretsiz yemek servisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), küresel ölçekte devam eden Korona Virüs Salgını dolayısıyla ortaya çıkan krizi sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek için her alanda çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda DAÜ Rektörlüğü tarafından DAÜ öğrencilerine yönelik başlatılan yardım seferberliği çalışmaları büyük bir dayanışma ve özveri ile devam ediyor.

DAÜ Tabldot Devreye Giriyor

DAÜ Rektörlüğü Tabldot restoranını tekrardan işlevsel hale getirmiştir. Bu süreçte, gerekli makamlardan tüm izinler alınmış, restoranın tüm dezenfekte işleri titiz bir çalışma ile yerine getirilmiş, çalışan personele gerekli bilgilendirme yapılmış, sağlık testleri yapılmış, olması gereken araçlar temin edilmiş, kısacası her açıdan tüm hijyen ve sağlık tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler süreç boyunca da titizlikle sürdürülecektir. Alınan tedbirler sonrası, çalışmaya başlayan Tabldot restoranında, DAÜ bünyesinde yer alan diyetisyenler ve bilim insanları denetiminde, titizlikle hazırlanan menüler kullanılacaktır. Bu kapsamda, her gün 350-500 porsiyon yemek halen yurtlarda kalan öğrencilerimize ücretsiz dağıtacaktır. Yine içinde bulunduğumuz sürecin bir gereği olarak, öğrenciler DAÜ Tabldota ait mekanlara alınmayacak, yemekler DAÜ Yurtlar Müdürlüğü tarafından hijyenik paketler içinde öğrencilerin kapılarına servis edilecektir.

Gönüllü Grubun Desteği Sürüyor

Diğer yandan, ücretsiz yemek dağıtımı yanında, kampüs içinde ve dışında bulunan ihtiyaçlı öğrencilerimize gıda, temizlik ve hijyen malzeme yardımlarıda devam ediyor. Rektörlüğümüz tarafından oluşturulmuş. içerisinde sağlık alanında deneyimli öğretim üyelerininde bulunduğu komitemiz ile. DAÜ’nün akademik, ve yönetsel personeli ile öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 15 kişiden oluşan gönüllüler grubumuz, kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan veya üniversitemiz tarafından sağlanan temizlik ve gıda malzemelerini, kampüs içinde ve dışında bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, sağlık ve hijyen kurallarını ön planda tutarak dağıtmaktadır. Bu süreçte DAÜ kampüsü içerisindeki yurtlarda ikamet eden veya kentin farklı yerlerinde konaklayan öğrencilere toplamda 5,000’den fazla gıda paketi dağıtılmıştır.

Yardımsever Kişi ve Kuruluşlar DAÜ ile Dayanışma İçerisinde

Bu süreçte DAÜ ailesi olarak, akademik ve yönetsel personelimizle, öğrencilerimizle ve mezunlarımızla büyük bir dayanışma içindeyiz. Ayrıca; DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-PER-SEN, DAÜ-KOOP, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Milli Eğitim Bakanlığı, Kızılay, Başbakanlık, Kıbrıs Türk Beldiyeler Birliği, Belediyeler, Muhtarlıklar, birçok yardımsever kurum ve kuruluş, gönüllü iş insanları, yerel üreticiler ve yardım kuruluşları ile toplamda 40’ın üzerinde kişi, kurum ve kuruluştan destek aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu vesile ile içinde bulunduğumuz sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde bizlere katkı koyan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.